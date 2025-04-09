第4級痔瘡脫垂難復位 多需開刀處理

▲痔瘡分4級，嚴重恐坐立難安；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者王俊忠／台南報導

痔瘡除了腫脹、脫垂、疼痛與出血外，嚴重還會休克，醫師指出，痔瘡分4級，其中2、3級適合自費微創手術，術後當天下午即可返家休息，告別坐立難安；第4級患者大多需傳統開刀手術處理。

郭綜合醫院一般外科醫師楊馥馡表示，隨著生活方式與工作型態改變，年輕人也有痔瘡難言之隱，有些3、40歲的男女上班族因2、3級痔瘡出血求診做微創治療。其實，痔瘡是1種靜脈曲張，因肛門和直腸靜脈叢長期擴張充血引起，包含腫脹、突出脫垂、疼痛甚至出血，對患者生活常有極大困擾，甚至可能有慢性貧血或出血性休克等嚴重併發症。

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痔瘡的風險因子，包括長期便秘、懷孕、肥胖、久坐久站，或是不良排便習慣（如上廁所看報紙、滑手機），部分後天疾病造成血液回流不佳亦可能加重症狀。

楊馥馡說明，痔瘡在解剖位置以鋸齒線為分界，分為內、外痔及混和型。內痔在此線以上，一般以腫脹或出血表現；外痔在此線以下，因有體表神經，常見症狀為疼痛，尤其痔瘡內部血栓堆積產生痔核，更是疼痛難耐。

1-3級患者 微創治療恢復快

痔瘡分4級，第1級無脫垂、症狀最輕微；第2、3級雖有脫垂、尚可自動或手動復位；第4級為完全脫垂且困難復位，同時會合併較嚴重症狀。

輕度痔瘡可由生活習慣調整及藥物來改善，症狀1-3級患者可做微創治療，疼痛較小、恢復快速。目前微創治療包含橡皮筋結紮、冷凝刀、雷射與最新的射頻消融術；至於第4級患者，大多需傳統開刀手術處理。

楊馥馡提醒民眾，想防痔瘡上身，需養成良好排便習慣（如勿上廁所看報紙、滑手機）、避免久坐久站、適量運動，飲食多吃高纖食物、多喝水。

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