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子宮內膜癌術後難入睡 中醫調理助好眠

2025/02/18 05:30
子宮內膜癌術後難入睡 中醫調理助好眠

▲中醫師陳奕任指平常可以按壓手部的內關穴、神門穴，一次約3~5分鐘，能安定心神、改善失眠。 （台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

子宮內膜癌術後難入睡 中醫調理助好眠

▲中醫師陳奕任指平常可以按壓腿部的三陰交穴、足三里穴，一次約3~5分鐘，能安定心神、改善失眠。 （台南市立醫院提供）

51歲王女士是子宮內膜癌第1期患者，手術後定期追蹤，近來有睡眠困擾，白天精神不濟、夜晚難以入睡且易醒，常於凌晨4點許醒來、無法再入眠。經台南市立醫院中醫師陳奕任診治，以可健保給付的中藥調理兩週後，睡眠狀況明顯改善，生活品質大為提升。

王女士初診時，除了失眠問題，還有胃酸感、喉嚨多痰、冷氣房內易流鼻水、皮膚乾燥及睡眠時耳鳴等症狀。診斷發現其脈象偏澀、沉取大，舌苔膩且淤紫。針對其體質，陳奕任處方白天服用血府逐瘀湯及旋覆代赭石湯加減；夜間則服用甘麥大棗湯加夜交藤、纈草。治療1週後，王女反映1週內已有2天睡眠明顯改善，其餘天數也有不同程度的好轉，2週後睡眠品質改善許多。

陳奕任表示，失眠在中醫稱為「不寐」，主要與臟腑陰陽失調、氣血不和擾動心神有關。熱證多與心、肝、胃相關，而虛證則多見於氣血兩虛或陰虛火旺。不易入睡多與熱證相關，夜間易醒則常見於虛證。為改善睡眠狀況，他建議患者可多按摩耳神門、神門、內關、足三里、三陰交等穴位，並在飲食中適量攝取小米、蓮子、百合、山藥、牛奶、香蕉、蘋果等助眠食材。

陳奕任強調，癌症術後的睡眠問題常與心理壓力與情緒變化有關，建議患者培養樂觀態度，減少憂思與焦慮，並配合中藥調理，雙管齊下，會有助於提升睡眠品質及整體健康。

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