子宮肌瘤長至22公分 導致經血過多又頻尿

▲海扶刀透過超音波熱能精準消融肌瘤，不用開刀也不損傷周圍正常組織，治療即可快速恢復。 （光田醫院提供）

記者歐素美／台中報導

台南一名婦人，年輕時被診斷出子宮肌瘤，卻遲未接受治療，長期飽受經血量過多的困擾，因失血過多導致貧血，血紅素偏低，最近檢查才發現肌瘤已增長至22公分，並壓迫膀胱與直腸，導致頻尿與排便不順，嚴重影響日常生活與心理狀態，求診光田綜合醫院經自費採用無創海扶刀精準聚焦治療後，肌瘤體積明顯縮小，長年困擾的症狀獲得改善，終能恢復往日生活作息。

另一名台北的建築工程師小涵（化名），因子宮內有多顆肌瘤，為把握備孕黃金期，並擔心傳統開腹或腹腔鏡手術，恐破壞子宮內健康組織，經海扶刀治療，藉由超音波熱能精確消融子宮肌瘤，不用開刀也不損傷周圍正常組織，治療即可快速恢復，是保障子宮健康且順利備孕的理想選擇。

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光田綜合醫院婦產部長蘇棋楓指出，子宮肌瘤的形成與身心失衡相關。長期壓力可能導致雌激素與黃體素比例失衡，而雌激素過高正是促使肌瘤生長的關鍵因素。當體內激素水平失調，肌瘤可能加速增大，進一步引發經期不適、貧血、腹脹或疼痛，影響女性的生活品質。此外，若患者長期承受心理壓力或情緒低落，不僅會加重疼痛感受，還可能進一步干擾荷爾蒙調控，使症狀惡化，形成惡性循環。

海扶刀精準治療除大患

蘇棋楓表示，相較傳統手術，海扶刀透過超音波熱能精準消融肌瘤，無須切開皮膚，縮短恢復期，使患者更快回歸日常，適合生育年齡女性，對於復原較慢的中高年女性亦是溫和選擇；許多女性因工作壓力或個人因素延遲治療，導致肌瘤持續增大，進而影響健康和生活品質，海扶刀能有效緩解症狀，改善女性整體健康狀況。

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