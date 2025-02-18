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眼瞼冒黃色硬塊 當心膽固醇過高
記者許麗娟／高雄報導
25歲林小姐發現兩眼的上眼瞼短短數月間冒出多顆黃色硬塊，醫師診斷為初期眼瞼黃斑瘤並有星狀玻璃體，懷疑是膽固醇過高的病症，經抽血檢查林小姐的膽固醇數值果然超標，眼科醫師洪啟庭提醒，常照鏡子檢查眼睛，可早期發現高膽固醇或高三酸甘油脂等問題。
林小姐表示，自己偏愛吃海鮮類、封肉等高膽固醇、高熱量的食物，約1年半前照鏡子上妝時，摸到雙眼的上眼瞼長出多顆約0.2公分大小的黃色硬塊，到眼科檢查，才得知是眼瞼黃斑瘤，經醫師提醒去檢查膽固醇，發現總膽固醇值約275mg/dl（正常值200以下），但沒有家族史，後來改變飲食盡量清淡，現已降到正常值。
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高雄達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，林小姐年紀尚輕，本身不抽菸、不飲酒，因為黃斑瘤為初期，只用針頭就將小的腫塊挑除乾淨，至於星狀玻璃體數目很少且不會影響視力，建議持續追蹤即可。
洪啟庭表示，高膽固醇或高三酸甘油脂等問題，可從眼部的自我檢查即早發現，最容易評估的是肉眼可見的眼瞼黃斑瘤，其形成是巨噬細胞吞進大量的脂肪（大多為膽固醇）而沉積於皮膚的真皮層，進而形成黃色斑塊，為多顆、偏小的圓形或橢圓形黃色結節。
半數黃斑瘤病患 有脂質代謝問題
眼瞼黃斑瘤的盛行率約1％，女性多於男性，好發於30至50歲，50％的患者有脂質代謝問題，若40歲以前發生，可能是家族性高膽固醇血症或高脂蛋白血症，抽菸與肥胖者也常見。
洪啟庭說明，50%的眼瞼黃斑瘤患者，抽血可見偏高的總膽固醇、三酸甘油脂與非常低密度膽固醇，也易有脂肪肝與動脈粥狀硬化，甚至合併高血壓、糖尿病及冠狀動脈疾病。雖為良性皮膚腫瘤，但也不會自行消失，反而有可能變大、變厚，甚至影響外觀，可接受治療切除。
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