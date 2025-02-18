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眼瞼冒黃色硬塊 當心膽固醇過高

2025/02/18 05:30
眼瞼冒黃色硬塊 當心膽固醇過高

▲眼瞼黃斑瘤多長在雙眼內側，嚴重者會明顯並影響外觀。（達特楊眼科提供）

記者許麗娟／高雄報導

眼瞼冒黃色硬塊 當心膽固醇過高

▲林小姐眼瞼黃斑瘤約1年半前雖已經眼科醫師挑除，但近期又有復發現象（見紅圈處）。（記者許麗娟攝）

25歲林小姐發現兩眼的上眼瞼短短數月間冒出多顆黃色硬塊，醫師診斷為初期眼瞼黃斑瘤並有星狀玻璃體，懷疑是膽固醇過高的病症，經抽血檢查林小姐的膽固醇數值果然超標，眼科醫師洪啟庭提醒，常照鏡子檢查眼睛，可早期發現高膽固醇或高三酸甘油脂等問題。

眼瞼冒黃色硬塊 當心膽固醇過高

▲眼球有很明顯的星狀沉積物漂浮在玻璃體中，恐也是總膽固醇、三酸甘油脂等出現異常。（達特楊眼科提供）

林小姐表示，自己偏愛吃海鮮類、封肉等高膽固醇、高熱量的食物，約1年半前照鏡子上妝時，摸到雙眼的上眼瞼長出多顆約0.2公分大小的黃色硬塊，到眼科檢查，才得知是眼瞼黃斑瘤，經醫師提醒去檢查膽固醇，發現總膽固醇值約275mg/dl（正常值200以下），但沒有家族史，後來改變飲食盡量清淡，現已降到正常值。

眼瞼冒黃色硬塊 當心膽固醇過高

▲白圈的角膜及角膜環是結膜的微血管有脂蛋白滲漏沉積形成，如果照鏡子觀察發現，就應就醫抽血檢查代謝問題。（達特楊眼科提供）

高雄達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，林小姐年紀尚輕，本身不抽菸、不飲酒，因為黃斑瘤為初期，只用針頭就將小的腫塊挑除乾淨，至於星狀玻璃體數目很少且不會影響視力，建議持續追蹤即可。

眼瞼冒黃色硬塊 當心膽固醇過高

▲林小姐約1年半前雙眼出現眼瞼內側出現多顆黃斑瘤。 （達特楊眼科提供）

洪啟庭表示，高膽固醇或高三酸甘油脂等問題，可從眼部的自我檢查即早發現，最容易評估的是肉眼可見的眼瞼黃斑瘤，其形成是巨噬細胞吞進大量的脂肪（大多為膽固醇）而沉積於皮膚的真皮層，進而形成黃色斑塊，為多顆、偏小的圓形或橢圓形黃色結節。

半數黃斑瘤病患 有脂質代謝問題

眼瞼黃斑瘤的盛行率約1％，女性多於男性，好發於30至50歲，50％的患者有脂質代謝問題，若40歲以前發生，可能是家族性高膽固醇血症或高脂蛋白血症，抽菸與肥胖者也常見。

洪啟庭說明，50%的眼瞼黃斑瘤患者，抽血可見偏高的總膽固醇、三酸甘油脂與非常低密度膽固醇，也易有脂肪肝與動脈粥狀硬化，甚至合併高血壓、糖尿病及冠狀動脈疾病。雖為良性皮膚腫瘤，但也不會自行消失，反而有可能變大、變厚，甚至影響外觀，可接受治療切除。

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