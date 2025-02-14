國衛院：抗骨鬆長效針劑 降低再骨折風險

▲國家衛生研究院昨發表最新研究結果，台大雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷（左2）指出，若能將長效型抗骨鬆針劑視為疫苗，針對高風險族群推動公共衛生政策，將能有效降低整體社會的骨折風險。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

全球每年發生約900萬起骨折事故，平均每3秒就有1人因此倒下，尤其女性一生中每2人就有1人經歷骨鬆性骨折，台灣邁入超高齡社會，令人擔憂的是，儘管已有抗骨鬆藥物可供治療，但患者持續用藥比例低，以台灣為例，僅3成骨折患者開始使用抗骨鬆藥物，其中6成在第2年停藥，最終不到2成能持續治療達3年。國家衛生研究院昨發表最新研究結果指出，提升抗骨鬆長效針劑使用率，可改善服藥順從性，還能有效降低再次骨鬆骨折的風險。

台大雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷指出，骨質疏鬆症是沉默殺手，在發生骨折前，患者通常察覺不到骨質流失。許多人開始治療時，期待改善腰痠背痛、希望走路更快、骨骼更強壯，但骨鬆藥物的主要作用是提升骨密度、降低骨折風險，並不會緩解臨床症狀，也因為這種預期落差，讓不少患者誤以為「沒效果」而中斷用藥。

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國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員王貞予指出，國衛院研究發現，長效型抗骨鬆針劑可提升服藥順從性並降低骨折風險。研究分析2008至2018年33萬名髖部骨折患者數據，結果顯示針劑使用率從2%增至62%，服藥順從性達69%，再次骨折風險降低15%，成果今年1月已刊登在國際知名學術期刊《Mayo Clinic Proceeding》。

使用率提升 服藥順從性改善

高齡研究中心執行長許志成強調，骨鬆治療是一輩子的事，需長期規劃，開始與停止治療都極需要專業醫護考量與陪伴協助，未來中心將進一步探索長期治療方案。

傅紹懷提到，民眾可自我評估骨鬆風險，如因輕微跌倒造成骨折、家族有髖部骨折、早發性停經或身高下降超過3公分等，亦可至醫療院所透過骨質密度檢查或AI輔助X光診斷。長效型抗骨鬆針劑一年僅需施打一針，讓患者在無法定期服藥情況下，也能獲得穩定治療效果，若能將長效型抗骨鬆針劑視為疫苗，針對高風險族群推動公共衛生政策，將能有效降低整體社會的骨折風險，減輕醫療負擔。

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