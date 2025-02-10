不用打骨釘！脊椎減壓術 輕鬆移除骨刺

▲脊椎內視鏡手術傷口小、恢復快，可在局部麻醉下進行，為高齡患者帶來更高的手術安全性。 （照片提供／彰化基督教醫院）

文／呂岳修

80歲張爺爺平常活動力相當好，常和家人去溪頭健行，1年前走路或久站時會感到下背痛，甚至麻痛感延伸到臀部和下肢，走一段路就必須休息，等症狀緩解後才能再走，讓他不敢出門，甚至這次就醫時，從醫院大門走進診間，都覺得痛苦不堪。

經詳細詢問病史、理學檢查及影像學檢查結果為腰椎狹窄，病痛來源是腰椎骨刺增生造成神經壓迫，採脊椎減壓術也就是單純移除壓迫神經的骨刺。手術後隔天下床走路，驚呼：「好輕鬆！」。

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張爺爺因聽街坊鄰居說，脊椎手術都要打骨釘放支架，嚇到不敢求診，究竟腰椎狹窄的病人開刀時，一定要置入骨釘嗎？答案是否定的！

腰椎狹窄是65歲以上病人脊椎退化後接受手術的主因，造成的原因包括椎間盤高度減少、黃韌帶增生鈣化、鄰近小關節退化、晚期的脊椎滑脫或側彎等，進而壓迫神經，症狀有不等程度的下背痛、下肢麻痛或無力，走路越久腳越痠，坐下休息後，症狀緩解。若吃藥復健等治療無效，就要考慮接受手術治療。

腰椎狹窄的手術治療大致分2種，單純脊椎減壓（俗稱清除骨刺）以及椎體融合固定手術（需於椎體內置入骨釘）。根據筆者經驗，超過7成以上患者可透過單純脊椎減壓手術解決問題，除非理學檢查發現背部有明顯敲擊痛，以及影像學檢查呈現動態的不穩定，才會需要進行骨釘置入及椎體融合手術。

當椎體經融合固定後，其所承受的壓力會轉移至鄰近的椎體，可能導致鄰近節的退化加速。這種退化會使病患在首次手術後，數年內可能需再接受手術，形成惡性循環。而採用單純的脊椎減壓術可避免這些後遺症，保留手術部位的活動度，提高術後生活滿意度。

（作者為彰化基督教醫院骨科部醫師）

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