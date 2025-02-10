自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

不用打骨釘！脊椎減壓術 輕鬆移除骨刺

2025/02/10 05:30
不用打骨釘！脊椎減壓術 輕鬆移除骨刺

▲脊椎內視鏡手術傷口小、恢復快，可在局部麻醉下進行，為高齡患者帶來更高的手術安全性。 （照片提供／彰化基督教醫院）

文／呂岳修

80歲張爺爺平常活動力相當好，常和家人去溪頭健行，1年前走路或久站時會感到下背痛，甚至麻痛感延伸到臀部和下肢，走一段路就必須休息，等症狀緩解後才能再走，讓他不敢出門，甚至這次就醫時，從醫院大門走進診間，都覺得痛苦不堪。

經詳細詢問病史、理學檢查及影像學檢查結果為腰椎狹窄，病痛來源是腰椎骨刺增生造成神經壓迫，採脊椎減壓術也就是單純移除壓迫神經的骨刺。手術後隔天下床走路，驚呼：「好輕鬆！」。

張爺爺因聽街坊鄰居說，脊椎手術都要打骨釘放支架，嚇到不敢求診，究竟腰椎狹窄的病人開刀時，一定要置入骨釘嗎？答案是否定的！

腰椎狹窄是65歲以上病人脊椎退化後接受手術的主因，造成的原因包括椎間盤高度減少、黃韌帶增生鈣化、鄰近小關節退化、晚期的脊椎滑脫或側彎等，進而壓迫神經，症狀有不等程度的下背痛、下肢麻痛或無力，走路越久腳越痠，坐下休息後，症狀緩解。若吃藥復健等治療無效，就要考慮接受手術治療。

腰椎狹窄的手術治療大致分2種，單純脊椎減壓（俗稱清除骨刺）以及椎體融合固定手術（需於椎體內置入骨釘）。根據筆者經驗，超過7成以上患者可透過單純脊椎減壓手術解決問題，除非理學檢查發現背部有明顯敲擊痛，以及影像學檢查呈現動態的不穩定，才會需要進行骨釘置入及椎體融合手術。

當椎體經融合固定後，其所承受的壓力會轉移至鄰近的椎體，可能導致鄰近節的退化加速。這種退化會使病患在首次手術後，數年內可能需再接受手術，形成惡性循環。而採用單純的脊椎減壓術可避免這些後遺症，保留手術部位的活動度，提高術後生活滿意度。

（作者為彰化基督教醫院骨科部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中