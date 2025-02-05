小五生還尿床 醫︰調整生活習慣

▲林子晴醫師指出，治療兒童尿床多從生活習慣調整開始，建議減少晚間飲水量，並透過獎勵機制，幫助孩子建立自信。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

▲尿床不僅會影響孩子的自信心，也令父母擔憂；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

1名11歲的小五男童每天幾乎晚上都還有尿床問題，不得不包尿布睡覺，影響孩子的自信心，令父母感到擔憂，經醫師詳問與檢查，排除了泌尿道感染及腎臟疾病等可能性，醫師強調「尿床不是病，可能是發育尚未完全，通常會隨時間改善。」經醫病溝通，建議調整生活習慣並搭配使用藥物治療，目前孩子在藥物控制下幾乎不需要尿布，持續門診追蹤。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科醫師林子晴表示，尿床即夜間遺尿，是兒童中常見情況。5歲時約2成兒童仍會尿床，隨著年齡增長，多數可自然改善，每年約有1成5的孩子會自行痊癒，成年後仍有約1％的人可能持續受影響。

請繼續往下閱讀...

排除疾病 減晚間飲水量 透過獎勵機制 建立自信

尿床的原因可能與身體發育尚未成熟，如夜間膀胱過動、神經系統發育未完善或抗利尿激素分泌晝夜節律不明顯有關，也可能是睡前真的喝了太多的水，所以當然晚上尿多。診斷需透過詳細病史詢問、理學檢查及必要檢驗，以排除其他異常，例如泌尿系統結構異常、膀胱功能問題、便秘、糖尿病或睡眠呼吸中止症等。

治療多從生活習慣調整開始，建議減少晚間飲水量，特別是下午5點後，並確保睡前排空膀胱，並透過獎勵機制，如集點方式，幫助孩子建立自信。

若經3至6個月未見改善，可考慮濕感警報器或去氨加壓素。濕感警報器在尿床時發出警報聲喚醒孩子，成功率約3到6成，但在台灣取得較為困難且未納入健保；去氨加壓素則能減少夜間尿液生成，但需嚴格限制晚間飲水，以避免低鈉血症。若以上方法無效，可考慮合併其他藥物治療，另外需記錄排尿日記來追蹤治療效果。

治療的目標不僅是控制尿床，更在於減少對孩子心理與社交生活的影響。家長需了解尿床並非孩子的錯，應避免責罵或懲罰，採取支持態度，讓孩子明白這是正常現象，多數會隨時間改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法