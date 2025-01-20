阿伯嘴含「乳酪」 竟是念珠菌作祟

▲口腔念珠菌感染的病灶；圖為示意圖。 （台南新樓醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

台南新樓醫院最近上演一場醫療版「福爾摩斯辦案！」1位男性長者因急性腎衰竭住院，治療後病情穩定，但他全身發炎指數卻像頑固鬧鐘，怎麼也按不下去（意指白血球升高）。因該名阿伯曾經中風，言語表達受限，醫師靠近聽他說話時，意外發現阿伯口中有一團白色塊狀物，乍看像乳酪，檢查後，揪出真相不是偷吃乳酪，竟是發炎禍首的口腔念珠菌感染。

全身發炎指數降不下

台南新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊指出，口腔念珠菌感染是常見的真菌感染，由念珠菌引起，好發於免疫力較弱的年長者、中風患者、小嬰兒，甚至是糖尿病患者。主要症狀包括白色斑點分布於口腔、舌頭或喉嚨，看起來像奶油或乳酪；有疼痛或灼熱感，有時吞嚥會感到不適；以及可能感到口腔乾燥，進食困難。

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免疫力差族群好發

為什麼會發生口腔念珠菌感染？王婷翊表示，風險因素包括：免疫系統受損，如愛滋感染者或接受化療者；口腔衛生不佳，長期忽視口腔清潔；抗生素使用，長期使用抗生素會破壞口腔內菌群平衡；假牙使用，佩戴假牙且未妥善清潔者。

戴假牙應妥善清潔

王婷翊指出，治療口腔念珠菌感染可使用抗真菌藥物，如氟康唑或克黴唑；並改善口腔衛生，定期刷牙、漱口，避免食用過甜食品；預防上高風險族群應定期接受口腔檢查。

在醫師對症下藥治療後，阿伯的口腔與全身發炎指數獲得迅速改善。王婷翊強調，早期發現與治療口腔念珠菌感染，不僅能降低發炎指數，也改善患者生活品質，這位阿伯終於可以放心開口說話，不必再羞於見人了。

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