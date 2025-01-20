自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

阿伯嘴含「乳酪」 竟是念珠菌作祟

2025/01/20 05:30
阿伯嘴含「乳酪」 竟是念珠菌作祟

▲口腔念珠菌感染的病灶；圖為示意圖。 （台南新樓醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

台南新樓醫院最近上演一場醫療版「福爾摩斯辦案！」1位男性長者因急性腎衰竭住院，治療後病情穩定，但他全身發炎指數卻像頑固鬧鐘，怎麼也按不下去（意指白血球升高）。因該名阿伯曾經中風，言語表達受限，醫師靠近聽他說話時，意外發現阿伯口中有一團白色塊狀物，乍看像乳酪，檢查後，揪出真相不是偷吃乳酪，竟是發炎禍首的口腔念珠菌感染。

全身發炎指數降不下

台南新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊指出，口腔念珠菌感染是常見的真菌感染，由念珠菌引起，好發於免疫力較弱的年長者、中風患者、小嬰兒，甚至是糖尿病患者。主要症狀包括白色斑點分布於口腔、舌頭或喉嚨，看起來像奶油或乳酪；有疼痛或灼熱感，有時吞嚥會感到不適；以及可能感到口腔乾燥，進食困難。

免疫力差族群好發

為什麼會發生口腔念珠菌感染？王婷翊表示，風險因素包括：免疫系統受損，如愛滋感染者或接受化療者；口腔衛生不佳，長期忽視口腔清潔；抗生素使用，長期使用抗生素會破壞口腔內菌群平衡；假牙使用，佩戴假牙且未妥善清潔者。

戴假牙應妥善清潔

王婷翊指出，治療口腔念珠菌感染可使用抗真菌藥物，如氟康唑或克黴唑；並改善口腔衛生，定期刷牙、漱口，避免食用過甜食品；預防上高風險族群應定期接受口腔檢查。

在醫師對症下藥治療後，阿伯的口腔與全身發炎指數獲得迅速改善。王婷翊強調，早期發現與治療口腔念珠菌感染，不僅能降低發炎指數，也改善患者生活品質，這位阿伯終於可以放心開口說話，不必再羞於見人了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中