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不是濕疹！攤商臉癢不成眠 長期流汗黴菌寄生

2025/01/20 05:30
不是濕疹！攤商臉癢不成眠 長期流汗黴菌寄生

▲治療1週後，改善很多。 （照片提供／陳彥達）

文／陳彥達

不是濕疹！攤商臉癢不成眠 長期流汗黴菌寄生

▲治療前，臉部有大面積黴菌感染，並有環形病灶。（照片提供／陳彥達）

阿瑋是夜市攤商，因為工作的關係，長期流汗潮濕及作息不正常。1個多月前，他的臉部皮膚出現搔癢不適的紅疹，起初，紅疹範圍侷限於鼻翼兩側及額頭，並且伴隨輕微脫屑現象，於是他到住家附近診所就診。醫師診斷為脂漏性皮膚炎（臉部濕疹的一種），並開立外用類固醇藥膏進行治療。

不是濕疹！攤商臉癢不成眠 長期流汗黴菌寄生

▲醫師提醒，悶熱潮濕的皮膚都可能會有黴菌感染，引發臉癢；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

然而治療3天後不但沒效，病灶還越來越紅癢，範圍也快速惡化擴大。他換了1家診所看診。診所醫師開了另一種更強的外用類固醇藥膏給他，使用後，病況越來越嚴重，甚至癢到晚上都無法入眠！阿瑋後來又看了3位醫師，但狀況都未改善。

紅疹環形病灶判斷感染

我看到阿瑋時，除了看到他臉上大面積發炎泛紅外，隱約發現紅疹最外圈的環形病灶，這個細節是黴菌感染的重要臨床判斷指標！原來糾纏1個月都好不了的皮膚病不是一般的濕疹發炎，而是臉部的黴菌感染！經過1週的對症下藥後，整體症狀便大大地改善了，也結束了阿瑋近1個月來的就醫歷險。

皮膚黴菌感染不是只會造成香港腳，悶熱潮濕的皮膚都可能會有黴菌感染。當皮膚黴菌感染不同部位就會有不同的名稱，感染腳部皮膚就是足癬或是俗稱的香港腳，感染胯下皮膚就叫股癬，感染身體皮膚就叫體癬，感染臉部皮膚就叫臉癬，感染頭皮就叫頭癬，感染指甲就叫做甲癬或是俗稱的灰指甲。

臉部皮膚通常較透氣不易悶熱潮濕，所以相對地比較少有黴菌感染發生，但是阿瑋因為職業的關係，長時間流汗潮濕，讓黴菌有機會能夠感染臉部皮膚，造成臉癬。

擦到類固醇會惡化

外用類固醇藥膏是治療皮膚濕疹的好幫手，可以降低皮膚的發炎反應，進而減緩紅癢的症狀。但外用類固醇藥膏若使用在黴菌感染的皮膚上，反而會讓皮膚的抵抗力降低，讓黴菌更能肆無忌憚地生長，反而會加重臨床症狀。阿瑋就是因為誤把黴菌感染當成濕疹治療，使用了快1個月的外用類固醇藥膏，才會讓問題變如此嚴重。

黴菌感染會癢，濕疹發作也會癢，所以在黴菌感染初期有時的確會難以和濕疹作區別。黴菌感染要用殺黴菌的藥膏，治濕疹要用類固醇藥膏，治療方向大相逕庭。黴菌感染擦到類固醇會惡化，濕疹擦到殺黴菌藥膏會沒效。所以唯有提高警覺，仔細追蹤觀察病患對藥物的反應，才能及時調整治療方針！

可能是足癬引發接觸傳染

黴菌是接觸傳染的感染性問題，所以阿瑋臉上長癬一定是因為臉部皮膚接觸到黴菌才會有機會感染。但黴菌從哪裡來呢？有可能是阿瑋身上其他部位的皮膚有黴菌感染，用手抓抓後，再摸臉導致的；也有可能是阿瑋家人身上的黴菌經由接觸傳染給阿瑋。

經過仔細地詢問跟觀察後，發現阿瑋同時也有足癬的問題，因此研判他的臉部黴菌感染來源很有可能是足癬的黴菌所引發，兩者需要同時治療，以降低未來反覆發作的機率。

（作者為真心皮膚科診所院長）

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