小孩食慾差發育慢 中藥對症顧脾胃

▲秋冬季是小兒成長發育的好時機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （新樓醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲小孩要注意飲食均衡，顧好脾胃功能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（新樓醫院提供）

有民眾到診間反映「我家小孩吃飯好慢，一小碗飯都吃不完，每次到了吃飯時間就像打仗，可否讓孩子吃些開脾的中藥？ 」台南新樓醫院中醫師趙家儀提醒，家長想為孩子打開胃口、進補中藥，記得尋求專業中醫師協助，以免揠苗助長，服用不當中藥可能導致性早熟。

趙家儀指出，「脾」為後天之本、氣血化生之源，是維持孩子生長發育的重要臟腑之一，因此脾虛的小孩，生長發育及各項功能發展都較緩慢，甚至容易生病；脾胃好的小孩則是食慾佳、吃飯香，身體也較強壯。

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趙家儀說明中醫治療兒童食慾不振的策略，小孩抵抗力較差，面色差，容易感冒、出汗，進到冷氣房內手腳冰冷，此為「脾胃虛弱」，治療以「益氣健脾」為主；小孩因零食、飲食不節制造成消化不良，進而不想吃飯、有便秘或脹氣，此為「乳食停滯」，治療以「消食導滯」為主；小孩看起來較消瘦，大便偏乾硬，口唇紅且易口渴，手心、腳心較容易出汗或發熱，此為「胃陰不足」，治療以「養陰開胃」為主；小孩脾胃的水分代謝功能較差，大便偏黏，容易罹患腸胃型感冒、脹氣、想吐、清喉嚨、氣色差，此為「痰濕中阻」，治療以「燥濕化痰」為主。

趙家儀指出，秋冬是小兒成長發育的好時機，除了中藥輔助，也需培養「均衡飲食、注意營養、適度運動、早睡，充足睡眠」等良好生活習慣，只要顧好脾胃功能，配合中醫調養，可改善體質，達到長高目的。

趙家儀也提醒，家長勿過於溺愛孩子而造成偏食習慣，像油炸、燒烤、甜食、冷飲這些重口味食物，中醫稱為「膏粱厚味」。因小孩的脾胃很嬌嫩，如果常餵養這類食物，容易營養失調，也會導致脾失健運、脾胃失調情況。

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