腦鳴嗡嗡嗡 壓迫性頸脊神經根病變作怪

▲醫師正在診療患者；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

▲電腦斷層顯示第5、6節頸椎椎間盤狹窄，特別是左側（圈圈處），呈現局部鈣化。（照片提供／陳建志）

1名40來歲男性，苦於肩頸痠痛，老覺得左手前臂麻麻痛痛的，會蔓延到大拇指。原本以為是長時間操作手機或平板電腦所致，下班後都得常常去接受按摩或推拿。近來，老覺得後腦杓悶悶的，好像一直發出相當低沉的「嗡嗡嗡」，彷彿有一台馬達在運轉。很怕聽見持續的聲響，例如電風扇轉動、貨櫃車開過或拖行行李，似乎全身所有細胞也跟著一起「震動」，還好夜闌人靜時，平躺在床，會緩解。

就醫時，原本以為是聽力受損，聽力檢查卻正常。腦波檢查呈現大量的貝它波。腦部電腦斷層檢查正常，但頸椎電腦斷層顯示第5、6節頸椎椎間盤狹窄，特別是左側，呈現局部鈣化（如圖）。他的左側後頸部及肩膀的肌肉相當地僵硬，一按就痛，左側手肘、手腕及大拇指感覺變差。

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可物理治療解除壓迫 減少酸痛感

該患者其實是罹患了壓迫性頸脊神經根病變，續發聽覺過敏。在正常狀況下，頸脊神經離開脊髓後，從一側頸椎神經孔穿出。倘若頸椎椎間盤狹窄或突出，壓迫脊神經孔及其內的脊神經，牽連到所支配之肩頸肌肉，產生疼痛與反射性肌肉痙攣。

接著，大量的「壓迫性」感覺訊息傳入後方脊髓，向上傳遞到達腦幹，在通過內側蹄系 （軀幹感覺神經路徑聚集處） 時，干擾到位於外側蹄系的聽覺神經路徑。若這時有正常的聽覺訊息從內耳傳入時，勢必受到干擾，聲音聽起來會斷斷續續，甚至波動起伏，雖非「耳鳴」，卻儼然「腦鳴」。如果干擾的聽覺神經路徑較少，症狀較為輕微，如果干擾較多，症狀較為嚴重。

口服止痛劑或肌肉鬆弛劑，只能控制疼痛，最好是物理治療，包括局部熱敷、經皮電刺激及牽引，解除頸脊神經根的壓迫，減少傳入脊髓的痠痛感覺訊息。另外，姿勢矯正很重要，避免長時間彎腰駝背或低頭。

這名患者在接受治療後大約1個月，病症消失，手麻也跟著好轉。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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