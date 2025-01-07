攝護腺肥大冬天加劇 微創水蒸氣消融術幫大忙

▲錢家陞醫師引進微創水蒸氣消融術提供攝護腺肥大更好的治療。 （屏東基督教醫院提供）

記者葉永騫／屏東報導

攝護腺肥大患者，冬天容易加劇，甚至小便解不出來，屏東基督教醫院泌尿科引進微創水蒸氣消融術，相較於傳統手術更少侵入性，性功能副作用甚微，提供攝護腺肥大患者更好的醫療，自費大約為13萬5千元。

屏基泌尿科主任錢家陞表示，男性隨著年齡增長，攝護腺體組織會出現增生和腺體腫大的現象，肥大的組織會逐漸向內壓迫到包圍在中間的尿道，導致尿道功能性的狹窄和排尿困難的症狀，一般來說攝護腺良性增生早在40歲就已經開始，51至69歲發生率約有50%，70歲以上男性60%有攝護腺肥大的疾病，患者可以先透過調整生活習慣及藥物治療來改善症狀，如果藥物治療難以控制，就需接受手術治療。

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侵入較少 性功能副作用甚微

錢家陞指出，過去手術有可能影響男性雄風，但現在自費的攝護腺水蒸氣消融術，由專屬的消融裝置對攝護腺注射加熱的無菌水蒸氣，透過熱對流使多餘的攝護腺組織萎縮進而改善症狀，這種微創的新方法適用於攝護腺增生組織30到80公克以內的患者，不動刀、沒有切割、幾乎不出血，保留射精阜，相較於傳統攝護腺手術更少侵入性，且不會破壞尿道結構，因此無尿道、性功能等相關副作用，對希望保留射精功能的年輕病患來說是優選；加上手術時間只要10分鐘，手術時間短且麻藥使用少，也適合手術風險高的老人家，甚至住院1天就能出院。

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