「過敏3兄弟」真惱人 中醫出手化解

▲過敏性鼻炎常伴隨鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀，常和異位性皮膚炎、過敏性結膜炎聯手形成過敏3兄弟；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

58歲張先生受鼻涕倒流困擾至少5年，曾接受鼻中膈手術，但晚上睡覺時，鼻涕倒流症狀仍存在，近年來，症狀愈發嚴重，並影響睡眠與生活品質。經中醫調理後，症狀減輕，生活品質也漸獲改善。

張先生就診時，告訴醫師，他的鼻涕倒流常伴隨眼睛癢和皮膚乾癢症狀，且已經嚴重影響到晚上睡眠。平時早晨起床時，鼻子感覺比較水潤，大便1天1-2次屬於稀便。平時如果過於飢餓或睡覺時，易感覺有胃食道逆流情形，飯後常會有明顯不適感，使得他習慣少量多餐。

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台南市立醫院中醫師陳奕任替他脈診時，發現張先生脈相較緊張，舌頭偏淡且有齒痕但不紅，給予多種中藥調理。1週後，張先生反映鼻涕不像以前那麼水、變得較乾，胃酸的感覺也有改善，皮膚有稍微好些、比較不會癢。

鼻炎、皮膚炎、結膜炎加劇症狀

陳奕任表示，過敏性鼻炎是常見慢性過敏疾病，常伴隨鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀，對病人日常生活造成相當大困擾。當過敏性鼻炎與異位性皮膚炎、過敏性結膜炎聯手形成「過敏3兄弟」，這些症狀會互相加劇，嚴重影響患者睡眠品質和生活舒適度。

這類型病人的腸胃較敏感，應避免食用刺激性強或不易消化的食物，如油炸、辛辣、冷飲和黏膩的食物，建議飲食中可加入豆漿、秋葵、納豆等具有滋潤作用的食材，有助緩解症狀。此外，進出溫度變化較大的地方時，應戴口罩、減少對呼吸道的刺激，保持生活環境清潔，使用空氣清淨機過濾空氣中的過敏原，這類病人也較容易感到焦慮和緊張，建議多做放鬆的休閒活動和舒展運動來減壓。

陳奕任強調，過敏性鼻炎的治療不是一蹴可幾，雖然中藥能緩解症狀，但治療的核心在於調節整體健康、增強免疫力，達到長期鞏固療效和治本的目的。平時早晚睡前、起床後，可進行柔和的手肘曲池穴和腳部三陰交穴按摩，這樣有助保養身體，按摩時間可控制在2分鐘左右。

▲過敏性鼻炎患者早晚可按摩手肘曲池穴和腳部三陰交穴，有助平常保養身體。（台南市立醫院提供）

▲腸胃較為敏感者可在飲食中可加入秋葵、納豆等具有滋潤作用的食材。（台南市立醫院提供）

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