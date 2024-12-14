14歲國中生突暈厥 竟揪出胃潰瘍出血

▲如果發現解黑便等疑似上腸胃道出血時，應就醫治療，以免引發貧血等問題；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／蕭相如

14歲的張同學熱愛運動。就醫前幾天，他覺得比較容易疲勞，但是要念的書好多，他咬緊牙關撐著。就醫當天早上，他匆匆起床之後，在刷牙的當下，突然就失去意識倒下來，雖然幾秒鐘就醒來，媽媽覺得狀況不對，把他帶到醫院掛急診。

解黑便 上腸胃道出血警訊

在急診室裡，心電圖、血液和生化檢驗。初步排除心肌炎的可能，但發現血紅素偏低，表示他有貧血。他也告訴醫師，最近除了比較容易疲勞之外，排便也怪怪的，都是黑黑的。因此初步判斷是消化道出血導致貧血暈厥，於是開立治療潰瘍的藥物，並安排門診追蹤。之後，胃鏡檢查發現有一個小潰瘍，血液檢查發現他的血紅素更低了，懷疑可能還有其他出血點，於是轉至本院。

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轉至本院後，進行了輸血治療，同時安排檢查來找出血到底從哪裡流失的。但是之後的檢查都沒有找到另外出血點，他也覺得元氣逐漸恢復，後續的檢驗，貧血也沒有惡化，表示出血已經停止了，因此順利出院了。後續的門診追蹤顯示，血紅素逐漸回復正常。

對一個健康國中生，一個小潰瘍造成的出血，在日積月累之下，也會造成貧血。貧血加上睡眠不足和急速的改變姿勢，造成暫時性的意識喪失，也就是暈厥。

在此呼籲，疑似上腸胃道出血時，例如解黑便，應就醫治療。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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