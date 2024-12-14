軟式內視鏡燒除腫瘤 保留腎臟免洗腎

▲針對腎盂、腎盞及輸尿管等上泌尿道的泌尿道上皮癌，醫師會根據腫瘤大小、位置、細胞分化程度及病人身體狀況制定治療計劃；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／石宏仁

張小姐因血尿來院檢查，發現左腎盂有1公分腫瘤，經切片確認為低分化腫瘤細胞的泌尿道上皮癌。因張小姐腎功能低下，擔心術後需要終生洗腎，因此尋求不切除腎臟的腫瘤治療方式。

針對腎盂、腎盞及輸尿管等上泌尿道的泌尿道上皮癌，醫師會根據腫瘤大小、位置、細胞分化程度及病人身體狀況制定治療計劃。

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◎主要治療方式

●根除性腎臟輸尿管切除手術

此為標準治療，常以腹腔鏡或達文西機械手臂進行，能縮短恢復時間並有效控制腫瘤。但畢竟要切除1顆腎臟，對於腎功能不佳者，術後可能需接受終生洗腎的治療。

●輸尿管部分切除術

適用於輸尿管小腫瘤且可保留輸尿管長度的病人。

此手術適合腎功能較差者，能避免根除性手術後終生洗腎的風險。使用達文西機械手臂進行更能精確接合輸尿管，降低併發症風險。研究顯示，適合條件的病人接受此手術後的長期追蹤存活率與根除性腎臟輸尿管切除的病人相當。

●軟式輸尿管內視鏡腫瘤燒除術

對於腎功能不佳且腫瘤位於腎盞、腎盂或輸尿管的病人，可用軟式輸尿管內視鏡搭配雷射進行腫瘤燒除。

僅適用腫瘤小於2公分、低分化腫瘤細胞

此方法適用於腫瘤小於2公分、低分化腫瘤細胞的病人，治療效果佳。軟式內視鏡經由尿道進入腎臟內，屬於無創無傷口手術，加上內視鏡前端可270度轉動，腎臟內腫瘤無所遁形，搭配雷射可以安全地將腫瘤燒除。特別適合用於腎功能或是整體身體狀況不佳，不適合接受根除性手術的病人。但腫瘤範圍大或高分化者需反覆燒除或考慮根除性手術。

張小姐在了解各項治療方式優劣之後，選擇了軟式輸尿管內視鏡雷射燒除術，術後順利恢復，現定期門診追蹤。

泌尿道腫瘤的治療須依腫瘤特性與病人狀況綜合評估，並與病人討論後選擇最合適的治療方式。建議有泌尿道腫瘤疑慮的患者諮詢泌尿科醫師，探討適合的治療方案。

（作者為彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師）

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