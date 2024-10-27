白天打瞌睡? 快檢查呼吸中止症5徵兆

▲打鼾是睡眠呼吸中止症最常見、最典型，也是最關鍵的症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／廖伯武

呼吸中止症是一種睡眠障礙，人在睡覺時因為上呼吸道坍塌或阻塞，讓肺部呼吸受到阻礙，初期會出現打鼾症狀，後期可能會在睡夢中無法呼吸。另外，許多人以為呼吸中止症只出現在成年人，其實不然；臨床上不少孩童、青少年也有此問題，因此無論何種性別、年齡，都需防範，正視這個疾病。

不光成年人 青少年也可能會有

現代人生活緊湊、工作壓力大，常出現睡眠品質差或白天嗜睡的狀況，大部分可能只是疲勞導致的睡眠品質不佳，放鬆後就會改善。但若長期嗜睡及睡眠不佳，便可能是「呼吸中止症」引起。

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◎睡眠呼吸中止症5個常見徵兆

●徵兆1：打鼾

這是呼吸中止症最常見、最典型，也是最關鍵的症狀，別以為打鼾只是件稀鬆平常的事，其實，睡眠時打鼾是因為咽喉處的軟組織阻塞，造成呼吸道狹窄，間接導致咽喉部無法順暢呼吸，所以打鼾。情況嚴重者，可能在睡眠時因無法呼吸而被自己驚醒，此時的打鼾已屬較嚴重症狀。

●徵兆2：睡眠品質不佳

由於打鼾常會造成患者在睡眠中驚醒或愈睡愈累，反覆驚醒也會導致自律神經失調。而睡眠中造成的缺氧狀況，間接使身體器官老化，因缺氧之故，身體一直處於慢性疲勞狀態，以致睡醒時總感到疲倦、白天易嗜睡。

●徵兆3：夜間頻尿

這也是呼吸中止症的常見症狀，睡眠中因上呼吸道阻塞造成缺氧，使肺內血管的阻力增加，刺激分泌心房利尿胜肽，進而引起頻尿的情況，這種頻尿並非睡前水喝太多所致。

●徵兆4：心臟不舒服

呼吸中止症往往與其他疾病有關，如心血管疾病等。長期的睡眠缺氧也會導致心臟呈現缺氧狀況，使心臟常感覺不舒服。此外，有些人會在睡眠中忽然出現心絞痛感，可能都與呼吸中止症有關係。

長期慢性疲勞 易注意力不集中

●徵兆5：注意力不集中

睡眠品質下降加上長期慢性疲勞，會讓人在白天時注意力無法集中，嚴重者可能連通勤、開車時都忍不住打瞌睡。若狀況越來越嚴重，就得警覺是否與呼吸中止症有關係。

呼吸中止症造成的身體機能損害遠超過想像，長期睡眠不足不僅影響生活品質，還可能導致性慾降低、體重增加、盜汗、情緒不穩定、記憶力變差。幸好呼吸中止症並非無法改善，可以先從調整生活作息做起，若一段時間仍未改善，便須考慮使用輔助用品或尋求醫療協助。

（作者為永和耕莘醫院耳鼻喉科醫師）

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