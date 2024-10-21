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預防再次腦中風 明年個案納管降風險

2024/10/21 05:30

▲腦中風可分為缺血性、出血性中風及暫時性腦缺血發作；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲腦中風可分為缺血性、出血性中風及暫時性腦缺血發作；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

氣溫下降，即將進入腦中風好發時節，醫界呼籲，腦中風病人出院應進行個案管理，加入「健康台灣888計畫」，預估每年可減少1200多人再次中風；健保署長石崇良則進一步說明規劃中的高血脂共照論質計酬方案，全國腦中風患者每年約43.6萬人，可望都列入個案管理受惠，最快明年1月上路。

醫師籲加入健康台灣888計畫

腦中風主要可分為3種類型，包含缺血性（腦梗塞、腦缺血）中風、出血性（腦出血）中風及暫時性腦缺血發作。

台灣腦中風學會理事長連立明表示，為了維持急性中風搶救回來的成果，出院後應考慮由各醫院中風中心個管師進行1年的衛教與指標管理，接受生活習慣諮商、持續監測中風危險因子包括三高及肥胖、抽菸、缺乏運動、心房顫動等，養成正確預防再次中風的方法與習慣。

每年43.6萬名病患受惠

連立明也認為，腦中風病人出院個案管理計畫應加入「健康台灣888計畫」（80%的高血壓、高血脂、糖尿病等三高病患加入照護網、加入照護網者80%接受生活習慣諮商、三高控制率可達80%），預估每年可以降低3.1%再次中風風險，減少1200多人再次中風。

石崇良則指出，因應動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）可能造成中風，將試辦高血脂共照論質計酬方案強化照護強度，初步鎖定「非常高」、「極高」風險對象提供個案管理機制，為「大家醫計畫」的一環；目前全國腦中風患者每年約43.6萬人，可望都列入受惠，預算則仍在評估編列中，新制最快明年1月上路。

高風險對象納大家醫計畫先上路

健保署日前已公布邀集血脂及動脈硬化學會、心臟學會、介入性心臟血管醫學會、糖尿病學會、糖尿病衛教學會、腦中風學會、內科醫學會、家庭醫學醫學會及腎臟醫學會等9大醫學會制定「台灣血脂管理臨床路徑共識」，依患者年齡、糖尿病、高血壓、肥胖、抽菸、生活形態與家族史等綜合評估，分為低、中、高、非常高、極高等5個風險等級，再按程度規劃管理方式。

台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與三軍總醫院昨於台北花博花海廣場舉辦「2024世界中風日在台北」活動，以園遊會方式呈現，經由互動闖關、有獎徵答、專業講座等宣傳中風防治觀念。

▲台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與三軍總醫院昨日在台北花博花海廣場舉辦「2024世界中風日在台北」活動。（台灣腦中風學會提供）

▲台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與三軍總醫院昨日在台北花博花海廣場舉辦「2024世界中風日在台北」活動。（台灣腦中風學會提供）

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