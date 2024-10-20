少年鼻血流不止 鼻咽發現惡性腫瘤

▲電腦斷層顯示鼻咽有腫瘤（紅色箭頭）。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

15歲的大宇有過敏性鼻炎，偶爾會流鼻血，通常他用拇指和食指用力捏住兩側鼻翼就會有效了。但是最近1個月，常常鼻塞、流鼻血，甚至因止不住鼻血而急診就醫。

在急診室裡，即使他用力捏住兩側鼻翼，過了10分鐘後，他仍然覺得血不斷地滴到喉嚨。這與我們常見的流鼻血型態有所不同，於是我們會診耳鼻喉科並幫他驗凝血功能。1個多小時後，鼻血終於暫時止住了，凝血功能檢驗也無異常。

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勃氏淋巴瘤成長快速 高度惡性

之後，耳鼻喉科醫師使用鼻咽鏡檢查發現在鼻咽有腫瘤。於是安排電腦斷層，可以發現在鼻咽有腫瘤（如圖）。之後，進行切片檢查，術後病理報告診斷為勃氏淋巴瘤。

勃氏淋巴瘤是成長快速、高度惡性的癌症。因為成長快速，化療治療效果很好。他在兒童血液科治療，接受高強度的化療之後，已順利出院。

流鼻血在兒童其實不算少見，通常是鼻腔黏膜中的微細血管破裂，像案例中的腫瘤造成鼻出血其實很少見。流鼻血時，拇指和食指用力捏住兩側鼻翼，加壓止血5到10分鐘就會有效。預防方法是減少挖鼻孔、擤鼻涕的動作，如有鼻過敏的現象也要治療。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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