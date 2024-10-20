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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

貧血產後暈上加暈 中醫月子方解套

2024/10/20 05:30

▲圖1：以何首烏為主的月子方。（照片提供／曾雅榆、姜智釗）

▲圖1：以何首烏為主的月子方。（照片提供／曾雅榆、姜智釗）

文／曾雅榆、姜智釗

32歲的游小姐因為第1胎的產程比較久，加上失血量稍多，讓原本就貧血的她，產後頭幾天就開始頭暈，有幾次從床上起身時還差點跌倒，特別是哺餵寶貝的時候，頭暈會變得更加難受，而母乳量也比預期少很多，讓她感到非常沮喪…。

貧血加上分娩虛損 造成「鬱冒」

因為還在坐月子期間，游小姐包緊緊的，在家人的陪同下，來到中醫門診。雖然婦產科檢查產後傷口恢復正常，惡露也逐漸變少，但游小姐除了頭暈和母乳量少外，還非常疲倦和怕冷。

中醫將產後頭暈的狀況稱為「鬱冒」。根據中醫四診，游小姐的頭暈應該是肇因於貧血和生產相關的「虛損」，因此，我們為游小姐開立以何首烏為主的月子方（圖1），除了補益氣血，還輔以滋養腎精，用來改善游小姐的頭暈、疲倦和怕風症狀，有助傷口修復，也能讓母乳哺育的過程更順利。

我們提醒游小姐和家人應盡量讓居家環境通風舒適，坐月子時的衣著則以輕鬆透氣、方便哺乳為主，以預防因熱傷害而加劇頭暈。游小姐也很注意洗澡後，不要立刻進入過冷空間或是直接吹到涼風，還使用含有大風草、紫蘇、艾葉、蛇床子和乾薑的沐浴方（圖2）芳香袪風和舒緩情緒，避免傷風感冒而讓頭暈更嚴重。

▲圖2：沐浴方。（照片提供／曾雅榆、姜智釗）

▲圖2：沐浴方。（照片提供／曾雅榆、姜智釗）

月子餐主營養均衡 不使用米酒

游小姐的家人也接受建議，在準備月子餐點時，以營養均衡健康為前提，也不使用米酒來烹調食物，以防殘留的酒精造成頭暈。同時，家人一起陪伴分擔照顧新生兒的事務，讓游小姐減輕身心負擔，才能真正放心休息，減少過度緊張而頭暈的可能性。

經過中藥月子方的服用，加上自身和家人的齊心調適，游小姐不再頭暈，後續帶著彌月禮盒回診，開心和診所的大家分享幸福！

（作者皆為桃園大竹風澤中醫診所醫師）

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