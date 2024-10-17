機艙打造飛行加護病房 載心梗台商返台搶命

▲國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO接顏先生回台治療。（振興醫院提供）

記者林惠琴／台北報導

53歲台商顏先生8月在中國發生心肌梗塞病危住院，裝上主動脈氣球幫浦（IABP）調節血流灌注量，也因心衰竭用上葉克膜（ECMO），最後決定回台治療。醫療專機打造「飛行加護病房」接人，為我國國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO，創下台灣空中醫療新里程碑，患者也在接受療程後成功保命。

國籍航空首例 機上同時使用IABP與ECMO

振興醫院副院長殷偉賢表示，顏先生在中國因喘、胸悶等症狀就醫，後續病情直轉急下，發生心室頻脈，電擊搶救多次，裝上IABP，加上心肌大面積壞死而有心衰竭用上葉克膜。

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「我一定要把他帶回台灣！」顏太太回想，下決心回台治療後，打聽很多醫院都不願接手，學護理的女兒求助振興醫院，院長魏崢指派醫師與人在中國的她視訊，原本好怕被拒絕，所幸院方同意收治，心想「先生有救了」，卻又碰上如何將人載回台灣的難題。

原本國籍緊急醫療救援專機未有載運同時使用IABP與ECMO病人的經驗，須克服兩岸醫療儀器電壓及規格不同，且IABP、ECMO需耗費300瓦、200瓦，幾乎達專機負荷上限，加上機上空間有限，置放2項維生設備也是一大挑戰。此外，還要克服高空飛行氣壓可能對病患缺氧的影響，以及隨機醫師須熟諳這2台儀器的操作與血流動力的維持。

▲振興醫院院長魏崢（右1）為顏先生（中）重拾健康感到欣慰。（振興醫院提供）

植入左心室輔助系統續命

最後飛特立航空打造「飛行加護病房」的專機環境，並在梧棲童綜合醫院急診團隊護送下，將病人送抵松山機場，進行飛機與救護車的患者接駁作業後，順利送至振興醫院，住進心臟加護病房。

魏崢指出，顏先生到院後，檢查發現心臟功能只剩10%左右，心衰竭嚴重需心臟移植，但等待過程已發生感染，進而決定放手一搏嘗試「心伴左心室輔助系統」（LVAS）。

魏崢解釋，LVAS最主要組件是1個可植入病人胸腔中的幫浦，由鈦金屬製成，材質如電影「鋼鐵人」的人工心臟，運作原理為藉由內部葉片旋轉產生血流，不用傳統的軸承，而能輕易地「漂浮」於血流中，如同心臟中有個小「心」。除了幫浦外，還有體外控制器，可充電電池、電池充電器、電源供應器等，每組電池可為幫浦提供長達17至21小時電力。

顏先生說，昏迷躺進醫院，到雙腳牽著妻兒的手走出醫院，實在非常感恩。

▲顏先生對於可以健康踏實地用雙腳走出醫院，非常感恩。（振興醫院提供）

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