自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

機艙打造飛行加護病房 載心梗台商返台搶命

2024/10/17 05:30

▲國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO接顏先生回台治療。（振興醫院提供）

▲國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO接顏先生回台治療。（振興醫院提供）

記者林惠琴／台北報導

53歲台商顏先生8月在中國發生心肌梗塞病危住院，裝上主動脈氣球幫浦（IABP）調節血流灌注量，也因心衰竭用上葉克膜（ECMO），最後決定回台治療。醫療專機打造「飛行加護病房」接人，為我國國籍航空首例在機上同時使用IABP與ECMO，創下台灣空中醫療新里程碑，患者也在接受療程後成功保命。

國籍航空首例 機上同時使用IABP與ECMO

振興醫院副院長殷偉賢表示，顏先生在中國因喘、胸悶等症狀就醫，後續病情直轉急下，發生心室頻脈，電擊搶救多次，裝上IABP，加上心肌大面積壞死而有心衰竭用上葉克膜。

「我一定要把他帶回台灣！」顏太太回想，下決心回台治療後，打聽很多醫院都不願接手，學護理的女兒求助振興醫院，院長魏崢指派醫師與人在中國的她視訊，原本好怕被拒絕，所幸院方同意收治，心想「先生有救了」，卻又碰上如何將人載回台灣的難題。

原本國籍緊急醫療救援專機未有載運同時使用IABP與ECMO病人的經驗，須克服兩岸醫療儀器電壓及規格不同，且IABP、ECMO需耗費300瓦、200瓦，幾乎達專機負荷上限，加上機上空間有限，置放2項維生設備也是一大挑戰。此外，還要克服高空飛行氣壓可能對病患缺氧的影響，以及隨機醫師須熟諳這2台儀器的操作與血流動力的維持。

▲振興醫院院長魏崢（右1）為顏先生（中）重拾健康感到欣慰。（振興醫院提供）

▲振興醫院院長魏崢（右1）為顏先生（中）重拾健康感到欣慰。（振興醫院提供）

植入左心室輔助系統續命

最後飛特立航空打造「飛行加護病房」的專機環境，並在梧棲童綜合醫院急診團隊護送下，將病人送抵松山機場，進行飛機與救護車的患者接駁作業後，順利送至振興醫院，住進心臟加護病房。

魏崢指出，顏先生到院後，檢查發現心臟功能只剩10%左右，心衰竭嚴重需心臟移植，但等待過程已發生感染，進而決定放手一搏嘗試「心伴左心室輔助系統」（LVAS）。

魏崢解釋，LVAS最主要組件是1個可植入病人胸腔中的幫浦，由鈦金屬製成，材質如電影「鋼鐵人」的人工心臟，運作原理為藉由內部葉片旋轉產生血流，不用傳統的軸承，而能輕易地「漂浮」於血流中，如同心臟中有個小「心」。除了幫浦外，還有體外控制器，可充電電池、電池充電器、電源供應器等，每組電池可為幫浦提供長達17至21小時電力。

顏先生說，昏迷躺進醫院，到雙腳牽著妻兒的手走出醫院，實在非常感恩。

▲顏先生對於可以健康踏實地用雙腳走出醫院，非常感恩。（振興醫院提供）

▲顏先生對於可以健康踏實地用雙腳走出醫院，非常感恩。（振興醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中