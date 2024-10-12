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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

研究：維生素D不足 增心血管疾病風險

2024/10/12 05:30

▲中正大學研究團隊研究顯示，維生素D對於運動後調節血壓、預防心血管疾病有關鍵作用。（中正大學提供）

▲中正大學研究團隊研究顯示，維生素D對於運動後調節血壓、預防心血管疾病有關鍵作用。（中正大學提供）

記者王善嬿／嘉義報導

中正大學團隊進行運動科學研究，發現缺乏維生素D的男性，運動後動脈硬度高於有充足維生素D的男性，恐影響血壓調節能力，增加心血管疾病風險，此研究成果近日發表在《國際運動營養學會期刊》及《營養素》期刊。

中正大學運動競技學系教授何承訓領導該校運動休閒教育研究所、教育學研究所運動與休閒教育組，攜手台灣體育運動大學競技運動學系等研究團隊，觀察50名年輕男性在運動後30分鐘內動脈硬度。

這項研究發現，維生素D不只對骨骼健康重要，對運動後心血管功能也能發揮關鍵作用，維生素D缺乏者在運動後的血管彈性、血壓調節能力明顯較差，這些變化在靜止狀態很難察覺，可能是心血管疾病早期預警信號。

每天日曬15到30分 促進體內自然合成

團隊也研究探討維生素D與血壓調節關聯，結果發現有充足維生素D者在中等強度耐力運動後，可以更快降低血壓，維持更佳的血管彈性，揭示維生素D缺乏可能成為未來心血管疾病隱形風險。

何承訓表示，2項研究結果都顯示，維生素D對運動後心血管健康有深遠影響，提醒運動愛好者要維持充足維生素D，每天早上或下午曬15到30分鐘太陽，有助促進體內維生素D自然合成，鮭魚、鱈魚肝油、蛋黃等食物也是富含維生素D的優質來源。

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