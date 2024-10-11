職場壓力導致胃潰瘍 中醫助養胃好眠

▲中醫師常用於治療消化性潰瘍的中藥，請勿自行購買中藥進行治療。（照片提供／江昆壕）

文／江昆壕

28歲的王小姐從事金融科技業，工作壓力大，容易焦慮，3-4年前確診胃潰瘍和十二指腸潰瘍，經過西醫治療後，仍然有時候會有胃痛和胃酸上逆的困擾，同時還有睡眠障礙、半夜3-4點容易醒來，轉而尋求中醫治療。經過2個多月的中藥治療，胃痛和胃酸上逆消失，睡眠障礙有所緩解改善。

消化性潰瘍是在胃和十二指腸內壁形成的開放性潰瘍，最常見的症狀是疼痛。依潰瘍發生的位置可以分類為胃潰瘍和十二指腸潰瘍。消化性潰瘍最常見的原因是幽門螺旋桿菌感染和長期使用非類固醇抗發炎藥物（NSAID）。抽菸、酒精、壓力和辛辣食物不會引起消化性潰瘍，但是會導致消化性潰瘍症狀惡化、更難癒合。

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消化性潰瘍若不及時治療，可能會導致內出血、消化道穿孔、消化道梗阻、胃癌。出血可能是導致貧血的緩慢失血，也可能是需要住院或輸血的嚴重失血。消化道穿孔會有導致腹膜炎的風險。消化道梗阻，會阻礙食物通過消化道，導致容易飽腹、嘔吐，因而導致體重減輕。研究表明，感染幽門螺旋桿菌的人患胃癌的風險增加。

飲食細嚼慢嚥 避菸酒辛辣

林小姐因為工作壓力而導致消化性潰瘍難以癒合，治療的重點除了幫助潰瘍癒合以外，還需要顧及舒緩情緒壓力，才能有效治療林小姐的問題。

飲食方式與內容要作調整，細嚼慢嚥很重要，停止抽菸、不喝酒，避免甜食、麪粉製品、辛辣、太酸、太油、太硬、含咖啡因的食物。

消化性潰瘍的中醫常見證型有：肝胃不和、脾胃虛寒、脾胃濕熱、肝胃鬱熱、胃陰不足、胃絡瘀阻，常用的治療方劑有：柴胡疏肝散、四君子湯、黃耆建中湯、連朴飲、化肝煎、左金丸、益胃湯、失笑散、丹參飲，可以根據病人的症狀、症候、舌象、脈象來辨別證型，處方用藥進行加減，給予客製化的治療來改善病情。

（作者為林口長庚醫院中醫內科醫師）

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