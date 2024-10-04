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情緒激動就耳鳴 螺旋神經病變作祟

2024/10/04 05:30

▲醫師正在診療該耳鳴患者。（照片提供／陳建志）

▲醫師正在診療該耳鳴患者。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

1名60歲男性1年前某日與家人發生劇烈爭吵，當晚氣到失眠。隔日起，雙耳聽見相當尖銳的「嘶～嘶～嘶」聲，很像水燒開時的聲響。原以為是自律神經失調引發腦鳴，服用過抗焦慮劑及血清素受器調節劑，病況依舊。每當情緒激動，耳鳴就一定會更嚴重，直至心情緩和為止。

就醫時，聽力檢查顯示，雙耳在高頻處，均有輕度的障礙。深入檢查確定是聽神經病變，且病變處位於耳蝸內，原來是罹患了螺旋神經病變。

根據解剖位置，聲波傳進耳蝸後，聽毛細胞發出聽覺訊號，經由基底膜上之神經樹突纖維，傳進螺旋神經節。接著，經由神經軸突，傳出耳蝸，藉由聽神經，進入腦幹。

人體交感神經過度興奮，全身末梢循環之小動脈管壁肌肉收縮，包括內耳。位於最末稍的前方耳蝸動脈發生缺血，影響到螺旋小動脈及其神經節小動脈分支。神經節細胞體發生缺氧，細胞膜通透性大增，細胞間質水腫，因空間受限，細胞體互相擠壓，增加局部血流阻力，形成惡性循環，不僅無法接收與傳遞原本正常的聽覺訊號，還會發出不當訊號，繼續傳遞，最終進入大腦，患者聽見持續性的聲響，其實是「水腫壓迫性耳鳴」，聽力會持續惡化。

此病處置，我會建議長期服用高濃度二十碳五烯酸（EPA），每日至少2000毫克，試圖保持小動脈內皮的完整，有利於血液流通，消除局部水腫，恢復受損神經細胞的功能。

服藥緩解交感神經 預防耳蝸動脈缺血

患者宜避免吸菸，飲食要清淡，若有三高者，宜好好控制血脂、血壓及血糖；若情緒激動時，趕緊服用乙型受器抑制劑或丙型胺基丁酸受器調節劑，緩解交感神經，預防耳蝸動脈缺血。

患者應定期追蹤聽力，若連續3個音頻的聽力突然衰退超過30分貝時，應視為「耳中風」，建議在72小時內，緊急接受大劑量副腎皮質素，緩解耳蝸水腫與神經壓迫，以免永久性的聽障。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

▲耳蝸內螺旋小動脈（藍色箭頭所指處）血流減少時，螺旋神經節（紅色箭頭所指處）內發生缺血。（照片提供／陳建志）

▲耳蝸內螺旋小動脈（藍色箭頭所指處）血流減少時，螺旋神經節（紅色箭頭所指處）內發生缺血。（照片提供／陳建志）

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