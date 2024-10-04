山陀兒襲台 當心5傳染病風險

▲台北街頭行人雨傘被強風吹開了花。（記者廖振輝攝）

記者林惠琴／台北報導

山陀兒颱風襲台，衛福部疾管署昨提醒，強風豪雨可能導致多地出現積水或淹水，民眾易因接觸污水、污泥或清理環境遭刺傷、割傷，或環境積水孳生病媒蚊等，進而有感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風、登革熱及腸道傳染病等風險，呼籲注意防疫措施。

新北近日發生本土登革熱群聚感染，雖然已獲控制，但台北市立大學副教授黃基森提醒，最近10年台灣登革熱病例飆新高紀錄，幾乎都與颱風降雨有關，不只台南、高雄受影響顯著，連沒有埃及斑蚊的台中、雲林都分別有出現100多例、700多例個案的情形，因此不可輕忽白線斑蚊，且其習性是「一次吸血吸到飽」。

請繼續往下閱讀...

慎防登革熱 落實巡、倒、清、刷

黃基森指出，山陀兒颱風為部分地區帶來超過1000毫米的降雨量，換算可達100公分深積水，若無人為清理，到年底都不會因太陽照射而蒸發，因此民眾若家中有積水容器，可能會引蚊前來，呼籲落實「巡、倒、清、刷」。

疾管署副署長羅一鈞也表示，颱風後1週為登革熱防治關鍵期，尤其南高屏民眾要注意「二溝」，包含屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），易成為病媒蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水就立即清除或投藥。

適時戴口罩 防吸入帶病菌塵土或水滴

羅一鈞指出，颱風後清理環境時應穿著雨鞋、防水手套和口罩，避免刺傷或割傷，防範鉤端螺旋體病、類鼻疽及破傷風感染。

上一次凱米颱風過後，國內發生一波類鼻疽疫情，疾管署統計7月24日至9月29日共有80例類鼻疽，其中13例死亡，以高雄61例最多。在這80例中，69例是颱風過後1個月內發生。羅一鈞認為，山陀兒颱風帶來長時間大雨，不排除再度引起疫情。

長時間大雨 類鼻疽疫情恐復發

羅一鈞提到，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，颱風後因強風暴雨易暴露於地面更易傳播，常造成吸入性感染，且慢性病患重症機率較高，呼籲民眾可適時戴口罩，以免吸入帶有病菌的塵土或水滴。

羅一鈞也提醒，風災後若蓄水池受污水污染，應清洗消毒，飲水煮沸或使用市售瓶裝水；食物泡水或長時間解凍者勿食用；廚具與餐具應煮沸或以市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭消毒並清洗乾淨；限水或停水期間，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液保持手部衛生。

▲山陀兒帶來長時間大雨造成積水，疾管署提醒清理環境要注意防護措施。（記者林嘉東翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法