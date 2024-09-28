73歲男舉步維艱 「雙通道脊椎微創術」重拾走路樂趣

▲影像檢查顯示，患者腰椎狹窄處（筆指處）。（童綜合醫院提供）

記者張軒哲／台中報導

73歲的張姓股票上市公司董事長，原本可走10公里無礙，近半年來發現腰部出現痠痛症狀，走不到500公尺就得休息，診斷發現腰椎第3、4節脊椎狹窄，造成神經受到壓迫，經童綜合醫院微創中心醫師徐少克為他進行需自費的雙通道脊椎微創內視鏡減壓手術1個月後，就恢復昔日健康行走功能，3個月後就能打3場高爾夫球，繼續出國旅遊。

腰椎第3、4節脊椎狹窄壓迫神經

張男腰椎不適時，舉步維艱，還要揉捏、按摩或敲打臀部才能再走幾百公尺，因此情緒低落、擔心往後無法再出國。他先到其他醫院診療，並進行核磁共振檢查，發現腰椎第3、4節脊椎狹窄，造成神經受到壓迫導致不能正常行走，吃了3個月止痛藥還是未見改善，決定手術治療。

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徐少克表示，雙通道脊椎微創內視鏡減壓手術是經由2個1公分的小傷口，將內視鏡與手術器械分別置入，精準並完整地將脊椎內增生的組織結構移除，讓神經不再受到壓迫。一般民眾常誤以為脊椎微創手術就是較小的手術傷口，但正確脊椎微創手術應該是提高手術的安全性、減少脊椎手術的併發症及後遺症、減少出血量和正常組織受傷。

他說，傷口大小並不是最重要的，最重要的是使用脊椎微創的技術達到手術治療的目的。徐少克指出，銀髮族患者接受手術都沒有太大問題，近幾年超音波導引注射及增生療法普及，一般疼痛如果不是嚴重的神經壓迫，建議可以先接受超音波導引注射增生療法，大約有2至4成病人可以不用再接受手術治療。

▲徐少克醫師說明雙通道脊椎微創內視鏡減壓手術。（記者張軒哲攝）

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