「火燒心」有癌化風險 中醫提4治療關鍵

▲廖殷梓醫師表示，胃食道逆流很常見，易降低生活品質且有癌化風險；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

常覺得喉嚨卡卡、胸口熱熱？台南市立安南醫院中醫師廖殷梓指出，這是典型胃食道逆流症狀，俗稱「火燒心」。不過，有些患者會因咳嗽、胸悶、胸痛、心悸等非典型症狀就診，導致食道外的症狀容易被忽略，因胃食道逆流有癌化風險，因此不可輕忽。治療需從藥物、飲食、生活、情緒調整並進，積極治療，才有機會讓身體恢復健康。

藥物、飲食、生活及情緒調整 多管齊下治療才有機會恢復健康

廖殷梓說明，胃食道逆流是指胃中內容物逆流到食道引發症狀，盛行率約10至20%，且逐年增加。由於難以根治，一旦停藥就易復發，不僅嚴重影響患者生活品質，更可能導致巴洛氏食道（食道的癌前病變）及食道腺癌，建議積極治療。胃食道逆流診斷以臨床症狀為主，診斷工具如胃鏡和24小時食道酸鹼值檢測為輔。

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廖殷梓指出，中醫將胃食道逆流歸於「泛酸、反胃、胸痹、梅核氣」等範疇，發病主因脾胃虛弱，病機為胃失和降、胃氣上逆，治療以調脾胃、肝膽之氣機升降為主，如旋覆代赭石湯、半夏瀉心湯、加味逍遙散等。

廖殷梓指出，中醫治療胃食道逆流著重紓緩情緒壓力、降低復發率，並根據患者體質標本同治，有助於根治病症。生活上也可應用簡單穴位按摩緩解症狀，如內關穴（手掌向上，手腕第一橫紋正中點直上2寸，約3橫指處，穴位在2條筋之間）、足三里穴（正坐垂足，從脛骨頭上緣沿著脛骨往下量取3寸，即4指處，再向脛骨外側取1寸）；生活型態調整同樣重要，飯後避免立刻躺下、睡覺時將床頭抬高或向左側睡、避免穿太緊的衣服、少做彎腰動作等。

廖殷梓指出，飲食應避免暴飲暴食和刺激性食物（如太辣、太酸、太甜、油膩、碳酸飲料等），並要細嚼慢嚥，最關鍵的是情緒調控，因生氣或緊張會加重症狀，平時保持心情愉快、放鬆。

▲內關穴。（安南醫院提供）

▲足三里穴。（安南醫院提供）

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