兒童夏季感冒反覆 驅除餘邪也要調理腸胃

▲家長應留意兒童夏季感冒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／盧嬿竹）

文／盧嬿竹

一名7歲男童在父母陪同下來到診間。媽媽表示，自從去年新冠肺炎確診之後，孩子就一直不斷感冒。感冒嚴重時誘發氣喘發作，常徹夜難眠。幾週前，男童感染腸病毒，發燒疲倦好多天，媽媽決定帶他來中醫門診調理。

現正值夏季，天氣炎熱又潮濕，正是細菌、病毒易滋生傳播的季節。除了新冠肺炎之外，還有腸病毒、流感、呼吸道與腸胃道疾病等。

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雖然目前的新冠肺炎已多為輕症，病程可能僅有幾天的發燒咳嗽、輕微鼻水或甚至完全無症狀，但在近日的中醫門診，常見到許多兒童在感染後，出現反覆的頭痛、鼻症狀（鼻竇炎、嗅覺異常）、腸胃症狀（腹痛、脹氣、胃口減退）、皮膚症狀（濕疹、蕁麻疹），甚至是精神活動力下降。從中醫的觀點來看，這是因為餘邪未清，潛藏於身體之內，又受夏季濕熱誘發的緣故。

《醫學三字經．小兒》曾提「稚陽體，邪易干」。兒童無論是五臟六腑的發育或生理機能，都未發育成熟，對於疾病的抵抗力較差。加上口罩解禁，以及夏季孩童們喜歡冰涼飲食，進出冷氣房溫差大，更容易著涼感冒。

中醫清理濕熱 調理腸胃可加強抵抗力

中醫處理兒童夏季感冒，除了運用解表藥物處理感冒常見的呼吸道症狀之外，還需搭配清理濕熱的藥物，把身體殘留的餘邪驅除。再來，要調理腸胃功能。「小兒脾常不足」、「濕邪困脾」，兒童在夏季感冒之後，脾胃功能常會受到影響，甚至影響生長發育。中醫調理脾胃除了能恢復腸胃系統的運作，也能加強孩童的抵抗力，降低再次感冒的機率。

兒童夏天的生活飲食起居方面，應少吃冰與冷飲，避免過食寒涼的水果，如西瓜、哈密瓜、橘子、柳丁、椰子、火龍果等，盡量以平性食物為主。避免夜眠時，冷氣、電扇的風直吹孩童，減少著涼感冒的發生。

（作者為台北、林口、桃園長庚醫院中醫兒科主治醫師）

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