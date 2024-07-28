在家量血壓 標準不宜隨年紀放寬

▲年長者的血壓應控制在130/80mmHg以下，才能降低併發心血管疾病的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／薛如婷

「年紀大，血壓標準可放寬」這個說法主要來自2014年美國國家防治高血壓委員會治療指引（JNC8），其將60歲以上長者服藥控制血壓的目標訂為小於150/90mmHg，主要是因為當時缺乏大型研究證實對長者血壓降到140/90mmHg以下能真正降低風險。但此指引出來後，反而造成長者心血管疾病的發生率增加。

130/80mmHg以下 才能降低併發症

接下來幾年陸續有大型研究發現，即使年紀大，也應該將血壓控制在130/80mmHg以下，才能降低併發心血管疾病的風險。值得注意的是，血壓130/80mmHg是指在家中量得的血壓，而非在醫院量得的血壓。

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血壓應於起床及睡前1小時內測量

◎家中血壓該於何時測量呢？

想到或不舒服時才去量得的血壓，並無法準確反映最真實的血壓。根據台灣高血壓指引指出，血壓應於起床及睡前的1小時內測量。

●早上：起床後，先上完廁所，休息5分鐘後，接著空腹量血壓。有服藥者請於量完血壓後再服藥。

●晚上：睡前1小時內，一樣上完廁所後，休息5分鐘再量血壓。

◎該如何量血壓？

首先要先挑選經過認證的血壓計，不放心的話，可以上網搜尋「市售合格血壓計」，記得要選擇「手臂式」的會比手腕式來得更準確。

接著要選擇最舒適安靜的環境，像是邊看電視邊量血壓，這樣量出來的血壓可能就會失真。至於多久量1次血壓呢？根據台灣高血壓治療指引提出「722原則」: 連續量7天，每天量2回（前述的早上及晚上），每回量2次，每次間隔1分鐘，2次的血壓取其平均值。血壓穩定，可3個月執行1次722原則，不穩定者建議1個月做1次。

高血壓往往不會有明顯的症狀，故被稱為隱形殺手，若因無症狀就忽視高血壓對血管的破壞，長時間下來可能會連帶出問題，如腦血管出事，會造成中風；心臟冠狀動脈出事，造成心肌梗塞；腎臟血管則會造成慢性腎臟病，甚至洗腎等，所以定期量血壓，及早發現，及時治療，才可避免日後產生併發症的風險。

（作者為台北畇力診所院長）

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