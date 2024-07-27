慢性腎臟病友 中醫診療神助攻

▲平常可多按壓太溪穴，1次5-10分鐘，1天2-3次。（照片提供／高皓宇）

文／高晧宇

「醫師，謝謝你讓我的慢性腎臟病進步到第3期！」87歲的林先生長期受慢性病困擾，雖無高血壓、糖尿病，卻有慢性腎病、肺阻塞（COPD）、腦梗塞後遺症和高尿酸血症。除了鼻塞、晨起口乾、皮膚皮屑多和疲倦外，他還有每晚3-4次的夜尿困擾。

林先生第1次求診時，肌酸酐值為1.9，腎絲球過濾率僅33。經過3個月的中醫治療後，他的肌酐值下降至1.5，腎絲球過濾率提升至44。持續治療3個月後，肌酸酐值進一步降至1.3，腎絲球過濾率提升至52。雖然夜尿次數未減少許多，但林先生的腎功能顯著改善，疲倦和皮膚狀況也有所好轉。

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每8位台灣成年人中，就有1人患有腎病變，20歲以上成人的慢性腎臟病盛行率已超過12%。此外，超過9成（96%）的早期腎臟病患者對自己的病情毫不知情。

2007年，透析資料顯示，我國3大洗腎原因分別是，糖尿病（佔43.2%）、腎絲球腎炎（佔 25.1%）及高血壓（佔8.3%）。此外，繼發性腎絲球腎炎（如紅斑狼瘡和腫瘤引起的繼發性腎炎）、體染色體顯性多囊腎亦容易導致腎功能衰退、若長期尿路阻塞如結石或攝護腺腫大亦可能造成腎功能衰退。此外，長期服用過量止痛藥，也會造成腎功能惡化。

西醫治療方針為控制好慢性疾病，可使用SGLT2抑制劑（sodium–glucose cotransporter 2 inhibitors）來排糖與保護腎臟，若有蛋白尿者可選擇搭配血管張力素轉化酶抑制劑（ACEI），血管張力素第二型受體阻斷劑（ARB）。

補氣活血中藥促循環 減少纖維化

慢性腎臟病在中醫古籍並未記載相同病名，但可視為關格（小便不利）、水腫、虛勞等症狀。急性期需治療其誘發原因，如急性感冒或感染誘發者使用荊芥解表、白朮利水，白茅根清熱利濕。若慢性病患者，體質多偏虛夾血瘀，可使用補氣活血藥物，來改善腎臟循環，並減少其發炎和纖維化現象。

除搭配中西醫治療之外，平常每日多喝水、少油少鹽少糖、少吃加工食物，並搭配規律運動、睡眠和好心情，才能成功逆轉腎。

（作者為馬偕醫院中醫內科主治醫師）

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