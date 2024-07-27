領先全球 歐美將跟進 公費肺癌LDCT篩檢 明年再放寬2大標準

▲中研院院士楊泮池指出，不吸菸肺癌的盛行率近年來逐漸上升，尤其台灣菸害防制有成，較早觀察到此一現象。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲肺癌病友游先生（左）過去曾因不配合醫囑用藥，被其主治醫師楊政達（左2）大罵一頓。（記者林志怡攝）

我國為全世界首個針對具有肺癌家族史及重度吸菸者提供公費篩檢措施的國家，此政策實施迄今滿2年，美、加、歐、韓等國也將跟進此一作法，另行政院已拍板預算規劃，將就肺癌家族史的最低篩檢年齡下修5歲，並放寬重度吸菸史定義為20「包-年」，新制力拚明年元旦正式上路。

▲我國針對有肺癌家族史及重度吸菸者提供公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢政策已滿2年。（資料照）

重度吸菸史改20包-年 家族史年齡下修5歲

公費肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢於2022年正式上路，國民健康署長吳昭軍指出，目前針對具肺癌家族史的50至74歲男性、45至74歲女性，以及吸菸史達30包-年，且戒菸未達15年的50至74歲民眾提供2年1次的LDCT檢測。

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針對我國肺癌現況，中研院院士楊泮池指出，肺癌是國人死亡率、發生率最高的癌症，且近年來國內與國際數據都顯示，不吸菸肺癌逐漸盛行，我國新確診的肺癌患者中，僅有1/3是吸菸者，高達2/3是未吸菸者，且全球女性肺癌標準化發生率在高社經發展國家亦都呈上升趨勢。

國人肺癌2/3是未吸菸者 拚擴大篩檢早期發現

楊泮池說，台灣較其他地區更早採取公費篩檢作為，並獲得良好的經驗，成功將確診時已處第4期的患者比例降低，從原本的50%至60%，降低到目前的10%以下，亞洲地區如香港、韓國已在學習我國經驗，美國、加拿大、歐盟等也逐步推動篩檢計畫。

此外，吳昭軍表示，現行篩檢措施預計在2025年進一步放寬，家族史篩檢年齡將下修5歲，調整為45至74歲男性與40至74歲女性，重度吸菸者標準則放寬為20包-年，可篩檢人數將從現行的60餘萬人增加到約100萬人，目前行政院已經拍板調整方案、待立法院審核預算，希望能在明年元旦正式實施。

受惠於公費LDCT篩檢的肺癌病友游先生也分享自己的經驗提到，他曾是1天吸近3包的重度吸菸者，就醫後還曾不配合醫囑吃藥，被其主治醫師、台灣肺癌學會理事長楊政達痛罵一頓，後來國健署推動公費篩檢，他在楊政達建議下參加，並及時發現右肺1公分的0-1期肺癌，經手術切除後順利康復。

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