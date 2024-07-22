酷熱多汗有異味 中醫對症改善體質

▲多汗、汗臭嚴重時，常會造成當事人與周圍人困擾，甚至影響人際關係；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王星凱

炎炎夏天來臨，又到了開始擔心多汗、汗臭問題的季節。多汗、汗臭雖說不是什麼大病，但嚴重時，常會造成當事人與周圍人困擾，甚至影響人際關係。

目前西醫對於多汗最傳統的手段是開刀，將掌管腋下跟手掌出汗的交感神經叢破壞掉，腋下跟手掌就不會再出汗。

請繼續往下閱讀...

手術可能導致代償性出汗

這個手術有效，卻有可能導致嚴重且終身無法痊癒的副作用，那就是「代償性出汗」。代償性出汗指的是，手術後，腋下跟手掌不冒汗了，但身體其他部位開始大量出汗。因為神經已被切斷或燒灼掉，所以此時就算患者後悔，也不可能再恢復原狀。

從中醫臨床角度來看，比較常見造成多汗或汗臭的體質有3種，分別是氣虛體質、濕熱體質，以及心神不寧的體質。

●氣虛體質：因為氣不足，使得體表留不住水分，於是汗水就很容易從汗孔流出，常見於大量勞動的工人與過度健身的族群。過度的勞動跟運動會「耗氣」，導致氣不足。

這類患者通常只要輕度活動，就會全身冒汗，汗雖多，但通常汗臭不明顯。曾遇過1名熱愛健身的患者，逛個街就全身大汗淋漓，每天都要換好幾件衣服，十分困擾。

針對這類患者，可以用含黃耆的處方，把氣補足，汗水就會明顯減少。

●濕熱體質：通常此類患者有怕熱、肥胖、缺乏運動、喜歡高熱量飲食的情況。由於體質偏熱，所以出汗量自然會比正常人多，吃了大量高熱量食物卻缺乏運動，過剩的營養物質隨著汗水流出時，皮膚上的細菌會大量增生，於是產生異常濃烈且難聞的汗臭味。

針對這種患者，可以使用清濕熱的中藥，同時建議患者多清淡飲食，並適度運動，通常就能改善汗臭味。

●心神不寧體質：這類患者通常性格比較容易緊張，雖然平時汗不多，但一有壓力或緊張情緒，身體、手掌、腳掌或腋下就開始不斷出汗，汗味也變得比較明顯。

針對這類患者，通常只要給予安神放鬆的中藥，流汗情況就能得到改善。

（作者為騏佑中醫診所中醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法