日頭赤炎炎中暑激增 中藥調理退熱降暑

▲李芳郁醫師建議透過刺激內關、合谷和曲池等特定穴位，可有效達到降暑效果。 （照片提供／李芳郁）

文／李芳郁

▲炎熱酷暑，若非必要，應避免在烈日中午12時到下午3時外出活動。 （照片提供／李芳郁）

近年來全台夏季高溫越來越顯著，門診也接獲多起中暑病例。中暑是高溫引發人體體溫調節功能失調，體內溫度持續上升，產生無法流汗、頭暈、嘔吐、意識及視力模糊等不適症狀，情形嚴重者可能休克或危及生命。

中醫強調「治未病」，即在疾病尚未發生前進行預防。

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多吃清熱解暑食物

◎中醫防中暑的建議

●調整飲食：中醫提倡在夏季多食用清熱解暑的食物。綠豆湯、西瓜、黃瓜和苦瓜等，具有清熱利濕的功效，能有效預防中暑。

●保持水分：除了多喝白開水，中醫還推薦飲用一些具有解暑功能的中藥茶飲，如菊花茶、金銀花茶和綠豆湯，能有效幫助身體降溫解暑。

●戶外防護：若非必要，避免在烈日中午12時到下午3時外出活動。即使外出，也要做好防曬與遮陽。

針灸、拔罐有效緩解

◎中醫治療中暑

●針灸療法：中醫師常使用針灸來治療中暑，透過刺激內關、合谷和曲池等特定穴位，調節體內氣血，達到退熱降暑的效果。

●拔罐療法：拔罐可以幫助排除體內濕熱，加速血液循環，緩解中暑症狀，對輕度中暑有顯著療效。

●中藥治療：根據患者的具體症狀和體質，中醫師會選擇合適的中藥方劑，如香薷飲、六一散和清暑益氣湯等，能針對不同的中暑症狀進行有效治療。

●刮痧療法：刮痧可以促進血液循環，排出體內濕熱，有助於緩解中暑症狀。這種療法簡單易行，效果明顯。

在必要時，中醫也會開立藥方或湯藥，幫助患者儘速舒緩中暑情形。

隨著氣溫不斷上升，了解並善用中醫方法，有助於更好地應對夏季高溫帶來的健康挑戰。

最近天氣酷熱，民眾若有較嚴重的中暑狀況，因每人的情形不同，仍建議先諮詢專業醫師，醫師會根據患者體質選擇合適的治療方法。

（作者為台東雲品中醫診所醫師）

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