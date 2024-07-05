退化性關節炎 中藥＋針灸緩解不適

▲退化性關節炎患者可適度運動，但要減少爬山、跑步等激烈運動，以防病情惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／潘盈君

「醫師，我最近上下樓梯越來越吃力，工作的時候蹲下去很難起身，膝蓋也會發出奇怪的聲音。」門診中有許多這些狀況的患者，症狀都與退化性膝關節有關。

軟骨長期磨損 導致發炎變形

退化性膝關節炎好發於50歲以上的人。臨床表現主要是膝蓋痛、關節活動障礙、僵硬、腫脹、關節積液，主因是軟骨長期磨損導致發炎、變形，甚至增生不正常骨刺的疾病。

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在中醫而言，這是屬「痹症」範圍，以肝腎不足、精血虧損為本；感受風寒溼熱、氣滯血瘀為標。問題大多在於體質虛弱（年紀大、關節過度磨損、腎氣不足），加上外界環境影響（天氣轉變），引發關節腫脹痠痛不適感。

◎「痹症」可分成4類：風痹、寒痹、濕痹、熱痹。

●風痹：亦稱為行痹，疼痛無固定位置。

●寒痹：亦稱為痛痹，疼痛位置固定，以痛感為主。

●濕痹：亦稱為著痹，伴隨肌膚麻木感及關節沉重感。

●熱痹：關節痠痛、局部熱腫，伴隨口乾舌燥。

◎中醫治療「痹症」，可簡單分成藥物及針灸2種。

●中藥治療：首重辨證論治，透過問診、脈診，簡單分成風寒濕痹、風熱濕痹、痰瘀痹阻等不同證型，給予不同的中醫藥物治療。

●針灸治療：透過穴道的刺激，疏通經絡，放鬆局部肌肉等方式改善不適的症狀。常見取穴有陽陵泉、陰陵泉、內膝眼、犢鼻與鶴頂穴等，可疏通經脈的氣血瘀滯，緩解局部不適的症狀。

退化性關節炎除了使用中藥及針灸改善症狀，平常也要多注重保養。

▲退化性關節炎中醫治療可針灸陽陵泉、陰陵泉、犢鼻等穴位。（照片提供／潘盈君）

維持適度運動 避免關節僵硬

◎退化性關節炎的保養原則

●關節保護：進行活動時可戴上護膝，減重來減少關節的負擔，進而減緩關節磨損。

●肌肉鍛鍊：適度運動可使關節周圍的肌肉強壯，避免關節僵硬，並維持關節活動度。但要減少爬山、跑步等激烈運動，多選擇健走、踩腳踏車及瑜伽等活動關節的伸展操，加強關節的受力能力。

●飲食：可增加富含膠原蛋白食物的攝取（如木耳、蹄筋、雞爪、海帶、豬皮等）有利於關節軟骨修復，及鈣質的補充（如牛奶、小魚乾、豆製品、芝麻、杏仁等）增加骨密度，讓骨骼能仍受較大的肌肉力量，也可以保護關節減少傷害。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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