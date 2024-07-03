高齡免疫媽媽 拚6年試管療程獲千金

▲劉老師（左）與先生返院感謝李偉慈醫師（右）。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

44歲國立高中劉姓老師的先生是竹科台積電高層主管，由於母體免疫失調，不易取卵，歷經6年試管療程，去年順利著胎懷孕，未料，產前血壓一度飆高到180毫米汞柱，確診子癲前症合併血小板低下，所幸今年4月順利剖腹生產，母女均安。醫師提醒，高齡免疫媽媽需監控孕期，必要時，以剖腹取代自然產。

罹子癲前症、飆血壓 剖腹順產

劉老師長期免疫功能失調，去年經烏日林新醫院產房主任李偉慈協助，歷經6年試管療程，終於迎接好孕，不過，懷孕期間每天吃阿斯匹靈、奎寧預防血栓，施打肝素針降低排斥反應，今年初血壓一度飆高，流產危機四伏，所幸經醫療團隊照護，懷孕37週後，剖腹產下2720公克女嬰。

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李偉慈說，劉老師罹患嚴重子癲前症，又稱「妊娠毒血症」，評估可能出現排斥胚胎，造成流產或胎死腹中，引起血栓，威脅母嬰性命。

與家屬討論後，安排37週又2天剖腹生產，寶寶健康體重稍輕，剖腹劃刀傷口小、出血少且縫合美觀，逐漸恢復健康。

劉老師說，感謝李醫師執刀傷口小，開刀3天後下床走路，術後持續服用可哺乳的血壓藥，產後1個月，血壓恢復正常，目前已經完全停藥。

醫療團隊指出，在台灣約有1%的免疫媽媽患者，需做尿液檢驗，掌握尿蛋白有無異常。劉老師懷孕8個月產檢時，血小板下降至10萬，所幸每天在家定時量血壓回報，並開立血壓藥規律服用，建議女性在備孕時，進行免疫檢查，定期回診，提高順產成功率。

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