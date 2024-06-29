三高年輕化 青壯族3招早期發現

▲使用連續血糖儀，全面瞭解血糖波動與數值。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

●案例1：30多歲的林女士至診間諮詢：「媽媽有糖尿病，我很擔心自己也和媽媽一樣有糖尿病，現在的我可以做什麼相關檢查？能早點知道自己的血糖情況？」

●案例2：30多歲的葉先生屬於肥胖型，則是詢問：「我的爸媽都有高血壓，我很擔心自己將來也有高血壓，有沒有什麼方式我可以早一點知道自己的血壓？」

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●案例3：30多歲的蔡女士因為和她相差不到3歲的好友裝了心臟支架。友人提到，醫師說最可能原因是她長期高血脂，導致供給心臟的冠狀動脈嚴重阻塞。因此蔡小姐也想掌握自己血脂的情況。

大部分未滿40歲的患者，不適用國健署成人健檢方案中的血糖、血壓與血脂檢測，但可以利用工作環境中的員工體檢等方式，早期發現三高。

▲年輕族群早期發現三高有撇步；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

◎自我掌握三高，還可使用以下方式：

連續血糖機自測血糖

●血糖部分

1：購買血糖機，自我量測血糖，若量測上有問題，可以尋找糖尿病衛教師指導如何測血糖。2：使用連續血糖儀，更全面瞭解自己1-2週的血糖波動與數值。

若是隨機血糖超過200mg/dL，或空腹8小時以上的血糖超過100mg/dL，就要有警覺心，儘速就醫，瞭解狀況。

722原則在家量血壓

●血壓部分

可購買合格血壓機，在家參照國健署722原則規律量血壓，也就是連續7天、早晚2回、每回2次在家血壓量測，若超過130/80mmHg，就可能是高血壓，可帶著血壓紀錄回診，與醫療團隊討論飲食運動與藥物的介入方式。

▲檢視員工體檢或自費體檢是否包含血脂肪檢驗。（照片來源：shutterstock）

善用員工體檢 檢驗血脂肪

●血脂部分

測量方式來自空腹抽血，建議檢視自己員工體檢是否有包含血脂肪檢驗；若無，則可自費檢測。不好的膽固醇LDL超過130md/dL，血脂就偏高，若是經醫師評估已符合給付標準，更要規律用藥，將血脂降回標準，再搭配飲食運動，讓血脂肪更加穩定。

高血糖、高血壓與高血脂的危害是日積月累的，唯有提早發現異常，才能提早因應處置，減少三高相關併發症的產生，增加健康。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

▲在家規律量血壓，記錄下來並給醫療團隊參考。（照片提供／余宜叡）

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