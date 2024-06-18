海邊戲水後眼痛、畏光 原來是「光害性角膜炎」上身

▲彭書彥表示，夏天陽光中的紫外線容易傷害眼睛，如果傷害到眼角膜可能會引起「光害性角膜炎」。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

28歲男子喜歡戶外活動，近日天氣炎熱到海邊戲水，返家後卻出現眼睛疼痛和視力模糊等症狀，原以為是3C產品使用過度引起眼睛疲勞不以為意，但因遲未好轉趕緊前往眼科檢查，確診為「光害性角膜炎」，所幸使用眼藥水治療後視力恢復，讓他開心可繼續享受青春陽光的生活。健康網

紫外線加速老化 易傷眼睛

仁愛長庚合作聯盟醫院眼科主任彭書彥表示，夏天豔陽高照，不論在室內工作或戶外活動都需要注意眼睛健康。有些人喜歡待在冷氣房裡，有些人則喜歡戲水，若長時間暴露在陽光下，陽光中的紫外線容易傷害眼睛。如果傷害到眼角膜就可能引起「光害性角膜炎」，通常是在陽光下曝曬幾小時後發生雙眼疼痛、畏光、視力下降和流淚等症狀，需要尋求眼科醫師評估，並點眼藥水治療。

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夏天待冷氣房 要防乾眼症

彭書彥表示，炎熱的天氣民眾喜歡待在冷氣房，但容易使得淚水快速蒸發，尤其是上班族需長時間盯著電腦螢幕或工作需要戴隱形眼鏡，都會造成乾眼症。改善方式包括：1、適度的眨眼維持眼球表面濕潤，避免久盯螢幕；2、維持環境的濕度，可放一杯水以增加空氣濕度；3、避免配戴隱形眼鏡超過8小時；4、適時使用人工淚液。

彭書彥指出，有些常在大太陽下工作的人，黑眼珠會覆蓋一層白色的組織，稱為「眼翳」，而紫外線是眼翳的危險因子，如果眼翳生長在瞳孔位置擋住視線，可考慮手術治療。

另外，眼睛裡的水晶體可能被紫外線影響加速老化，形成「白內障」，如果影響視力可能需要手術改善視力。為了預防紫外線造成的眼睛病變，應避免長時間暴露在陽光下，若在戶外要做好防曬，建議戴上有抗紫外線的眼鏡或戴帽子。

彭書彥強調，夏天許多民眾喜歡到海邊或游泳池戲水，要小心水中可能有細菌、病毒或阿米巴原蟲等微生物造成眼睛感染，導致結膜炎或角膜炎。眼睛若感染會出現眼皮腫、眼睛紅、分泌物增加、眼睛疼痛及視力下降等症狀，預防感染方式是戲水時戴上蛙鏡，並避免戴隱形眼鏡，若感覺不舒服應盡速就醫治療。

▲炎熱天氣在冷氣房易使淚水快速蒸發，上班族需長時間看電腦螢幕或戴隱形眼鏡，會造成乾眼症，可放一杯水增加空氣濕度。（記者陳建志攝）

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