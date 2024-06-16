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一年暴瘦10公斤 驚見大腸「雙腫瘤」
文／吳明駿
69歲的H先生過去身體狀況良好，這次是因為一年內暴瘦10公斤，檢查發現甲狀腺亢進，糞便潛血呈陽性反應；大腸鏡檢看見，橫結腸有1個至少3公分的腫塊，直腸也有約4公分大的突出型潰瘍（如圖），切片結果顯示，橫結腸原位腺癌及直腸腺癌。
診斷為大腸「雙惡性腫瘤」，斷層掃描沒有轉移，病人接受右側半結腸切除術，以及低前位直腸切除手術，術後恢復良好，不需使用人工肛門，定期回診追蹤。
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大腸「雙惡性腫瘤」，依照診斷的順序可分為「同時性」及「異時性」；「同時性大腸雙惡性腫瘤」指的是，第1與第2個腫瘤診斷間隔不超過6個月，大於6個月的則為「異時性雙惡性腫瘤」。
大腸「雙惡性腫瘤」不少見，由於統計方法不同，還沒有非常確定的發生率；豐富的淋巴血循，是促成「雙惡性腫瘤」的重要關鍵，因此大腸直腸癌術後6個月內，一定要做追蹤性大腸鏡檢查。
糞便潛血檢查之外 更要定期大腸鏡檢查
文中的H先生沒有腹痛、腹瀉或發燒等症狀，也沒有大腸癌的危險因子，卻從未做過大腸鏡檢，凸顯大腸癌篩的重要性。大腸癌除了有年輕化的趨勢，也會影響看似低風險的族群，除了糞便潛血檢查，定期大腸鏡檢查有其必要性，達到「早期診斷治療」的目標。
（作者為衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）
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