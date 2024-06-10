飲食減鈉多運動 有助消水腫

▲水腫時可檢視飲食是否攝取足夠水分、蛋白質及蔬菜，其中建議1/3來自深綠色蔬菜。

（照片提供／吳佳穎）

文／吳佳穎

每天體重起伏的原因，有很大一部分來自於水分，有時候不是真的胖了，只是水腫。水腫的原因有很多，包括：藥物、疾病、久站久坐，當然也包含飲食，比如：吃太鹹、重口味、水喝不夠，蛋白質攝取不足等，而消水腫有一些飲食技巧。

◎攝取足夠蛋白質

蛋白質吃不夠，營養不良，會影響體內滲透壓，造成液體滯留在體內引起水腫！

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●富含蛋白質的食物，包括：毛豆、黑豆、黃豆，黃豆製品（豆漿、豆腐、豆乾）、魚類、海鮮、蛋、白肉紅肉、乳製品。

◎減少鈉攝取量

鈉攝取過多，會分泌荷爾蒙「抗利尿激素」，讓水分留在體內，以稀釋平衡過量的血鈉，導致水腫。

●減少鈉攝取的技巧：

1.減少調味料：醬油、醬油膏、甜辣醬、沙茶醬、番茄醬等醬料，請斟酌減少食用，可改用蔥、薑、蒜、少許鹽、胡椒粉調味。

2.減少加工品，多以原型食物為主：罐頭、醃漬食物、泡麵、麵包、餅乾都是會不小心吃進肚的鈉來源。

3.少喝湯：火鍋湯、拉麵、湯麵、羹麵、麵線等湯品，鈉含量都不少。

◎喝足夠的水分

水腫不是因為喝太多水，水喝不夠反而容易水腫，喝充足的水還可以幫助稀釋血鈉，減少身體水分滯留。

高鉀食物可排出多餘鈉

◎善用高鉀食物

鉀跟鈉是制衡的關係，鉀可以幫助身體排出多餘的鈉，減少水腫。

●高鉀食物來源，包括：黑豆水、玉米鬚水、綠色蔬菜（占整天3分之2），成年人每天建議至少吃到3-4份以上的蔬菜量，並且其中3分之1來自深綠色蔬菜。

◎運動流汗，幫助水分排出

適當的運動，幫助身體流汗，也能夠幫助水分排出，消除水腫。

（作者為營養師）

▲飲食少喝湯可減少鈉攝取，降低水腫發生。（照片提供／吳佳穎）

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