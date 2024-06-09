流感造成橫紋肌溶解症 痛到走不動

▲發生橫紋肌溶解症時，需給予大量的液體，以減少腎臟的損傷；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／蕭相如

14歲的陳同學就醫前3天，因為高燒、咳嗽及全身痠痛而至診所就醫，快篩顯示為B型流感，因而給予抗病毒及症狀治療的藥物。之後，體溫也逐漸恢復正常。但是他的小腿的疼痛卻越來越嚴重，甚至連走動都很困難。他跟媽媽說：「這比一年前的右前臂橈骨骨折還要痛！」於是媽媽推著輪椅把他帶到了診間。

少年稱比骨折還痛 坐輪椅看診

血液生化檢查結果顯示，他的肌酸磷化酶是參考值上限的50倍、肌蛋白是參考值上限的10倍，這表示橫紋肌受到嚴重的破壞。所幸腎功能沒有異常。診斷為B型流感病毒所導致的橫紋肌溶解症。因此以點滴輸注大量生理食鹽水，補充水分，幫助代謝。幾天後，他的腳痛情形逐漸改善，也能下床行走，就順利出院了。

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流感病毒屬正黏液病毒科，有A-D型。除了會影響呼吸道之外，也會影響到肌肉。當人體橫紋肌細胞被破壞時，會造成肌肉劇烈疼痛、腫脹、無法行走。當大量的橫紋肌裡的蛋白質跑到血液裡，可能會造成腎臟的損傷。因此有橫紋肌溶解症時，需給予大量的液體，以減少腎臟的損傷。

流感病毒很可怕，預防方法為，保持個人衛生勤洗手、出入密集群聚場所戴口罩、按時施打流感疫苗。

（作者為基隆長庚醫院兒科主治醫師）

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