新店高中學生「社會探究」聚焦AI智慧照護 專訪衛福部長與議員

新店高中學生「公共議題與社會探究實作」課程，採訪衛福部長石崇良（中）。（新店高中提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕隨著台灣即將邁入超高齡社會，青年世代也思考如何運用AI科技尋找社會解方，新店高中學生在「公共議題與社會探究實作」課程老師溫子衡指導下，以「長照AI應用議題」為主題，對人工智慧如何介入高齡照護與保障長者安全進行深度剖析，訪問衛生福利部長石崇良及台北市議員鍾沛君，展現新世代對公共事務的敏銳與關懷，作品並發表於YouTube影片連結。

新店高中高二學生黃語晨、梁慶如、詹舒涵、袁苡芸、楊芸甄、陳秋婷等人，歷經資料分析與實地訪談，將主題影片核心聚焦於高齡化與少子化浪潮下，老人在家獨居或雙老家庭面臨的照顧困境，並進一步探討長照科技在隱私與安全之間的拉鋸。

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石崇良受訪從國家政策與實務功能切入，他強調科技提供的「智慧主動救援」與「Insight（洞察）」關懷至關重要，當感應器偵測到獨居長者長久未移動、或不幸跌倒沒有爬起來時，系統就能主動通報並聯繫指定的聯絡人（如長者子女），扮演第一線的「生命守門人」。

針對智慧設備高昂的費用，石崇良透露政策推動新思維，政府目前正積極推動「租賃型」的居家緊急救援裝置搭配服務，取代一次性買斷的昂貴輔具，藉此大幅降低家庭經濟負擔，這也是國家未來長照政策的重點發展方向。

鍾沛君指出，目前真人看護一個月開銷將近9萬元，不僅費用高昂且人力極其難尋，若未來長照機器人能夠大規模量產並平價化，其具備的24小時高互動性及穩定度，將能有效補足目前社會照顧的限制。

針對民眾擔憂的「AI感應器是否會侵犯隱私」議題，鍾沛君表示，關鍵在於後台系統的健全程度，必須確認大數據是單純用於行為模型的改善與即時危機偵測，而非無端外洩或不當監控。

新店高中學生「公共議題與社會探究實作」課程，採訪台北市議員鍾沛君（中）。（新店高中提供）

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