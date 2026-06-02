限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
保健動一動》膝關節退化有跡可循 醫曝5症狀及2護膝運動
〔健康頻道／綜合報導〕超過6成關節疾病與退化性關節炎有關，其中以退化性「膝」關節炎最常見。仁生復健科診所復健專科醫師陳渝仁表示，退化性膝關節炎主要是膝關節長期承受過大壓力，導致軟骨磨損速度超過身體修復能力。醫學研究顯示，控制體重與強化肌力是保護膝關節最有效的方法，民眾可透過2項簡單居家運動降低關節負擔、維護膝部健康。
陳渝仁說明，退化性膝關節炎常見的症狀包括5項：1.膝蓋活動角度受限；2.膝蓋活動時感覺不穩；3.膝關節周遭疼痛或腫大，但皮膚表面不會紅或溫熱；4.早上起床時膝蓋緊繃，但一般小於30分鐘；5.膝蓋活動時有磨擦的細微聲音。
請繼續往下閱讀...
他表示，要特別一提的是，許多膝蓋的疼痛不一定源自退化性膝關節炎，常見的原因包括：
●膝蓋周遭組織病變：例如前後十字韌帶、半月板、內側或外側副韌帶等。
●髕骨外翻
●痛風：通常會劇痛而且有皮膚會紅腫溫熱。
●周邊或中樞神經壓迫，疼痛感比較不會侷限在一處。
陳渝仁提醒民眾，務必先就醫詳細檢查，確認膝蓋疼痛的原因後才能對症下藥，這是脫離膝蓋卡卡疼痛最正確的路。
陳渝仁提到，以退化性膝關節炎而言，醫學證據指出體重控制及肌力訓練是保護膝關節最好的方式。他分享2項居家運動，讓民眾在家可進行訓練：
股四頭肌等長收縮運動
平躺，腿完全伸直。在膝蓋下方放置毛巾捲，用力將膝窩下壓貼緊毛巾與床面，感覺大腿前側肌肉出力緊繃。每次維持5-10秒後放鬆，一回10次，每日做3-5回。
迷你深蹲
背靠牆雙腳與肩同寬，慢慢下蹲到「微彎」即可，停 5-10 秒，慢慢站起，休息10秒再做。一回10次，每日做3-5回。注意膝蓋往下往前時，不要超過腳尖，若疼痛就停止。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞