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健康 > 抗老養生 > 運動復健

保健動一動》膝關節退化有跡可循 醫曝5症狀及2護膝運動

2026/06/02 09:00

超過6成關節疾病與退化性關節炎有關，其中以退化性「膝」關節炎最常見；圖為情境照。（圖取自freepik）

超過6成關節疾病與退化性關節炎有關，其中以退化性「膝」關節炎最常見；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕超過6成關節疾病與退化性關節炎有關，其中以退化性「膝」關節炎最常見。仁生復健科診所復健專科醫師陳渝仁表示，退化性膝關節炎主要是膝關節長期承受過大壓力，導致軟骨磨損速度超過身體修復能力。醫學研究顯示，控制體重與強化肌力是保護膝關節最有效的方法，民眾可透過2項簡單居家運動降低關節負擔、維護膝部健康。

陳渝仁說明，退化性膝關節炎常見的症狀包括5項：1.膝蓋活動角度受限；2.膝蓋活動時感覺不穩；3.膝關節周遭疼痛或腫大，但皮膚表面不會紅或溫熱；4.早上起床時膝蓋緊繃，但一般小於30分鐘；5.膝蓋活動時有磨擦的細微聲音。

他表示，要特別一提的是，許多膝蓋的疼痛不一定源自退化性膝關節炎，常見的原因包括：

●膝蓋周遭組織病變：例如前後十字韌帶、半月板、內側或外側副韌帶等。

●髕骨外翻

●痛風：通常會劇痛而且有皮膚會紅腫溫熱。

●周邊或中樞神經壓迫，疼痛感比較不會侷限在一處。

陳渝仁提醒民眾，務必先就醫詳細檢查，確認膝蓋疼痛的原因後才能對症下藥，這是脫離膝蓋卡卡疼痛最正確的路。

陳渝仁提到，以退化性膝關節炎而言，醫學證據指出體重控制及肌力訓練是保護膝關節最好的方式。他分享2項居家運動，讓民眾在家可進行訓練：

股四頭肌等長收縮運動

平躺，腿完全伸直。在膝蓋下方放置毛巾捲，用力將膝窩下壓貼緊毛巾與床面，感覺大腿前側肌肉出力緊繃。每次維持5-10秒後放鬆，一回10次，每日做3-5回。

股四頭肌等長收縮運動。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

股四頭肌等長收縮運動。由物理治療師許芷聆動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

迷你深蹲

背靠牆雙腳與肩同寬，慢慢下蹲到「微彎」即可，停 5-10 秒，慢慢站起，休息10秒再做。一回10次，每日做3-5回。注意膝蓋往下往前時，不要超過腳尖，若疼痛就停止。

迷你深蹲，背靠牆雙腳與肩同寬。由物理治療師林怡妘動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

迷你深蹲，背靠牆雙腳與肩同寬。由物理治療師林怡妘動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

迷你深蹲，慢慢下蹲到「微彎」即可，停 5-10秒，慢慢站起。由物理治療師林怡妘動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

迷你深蹲，慢慢下蹲到「微彎」即可，停 5-10秒，慢慢站起。由物理治療師林怡妘動作示範。（圖由醫師陳渝仁提供）

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