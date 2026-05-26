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健康 > 杏林動態

台中人氣牙醫驟逝！4月才曬龍鳳胎百日照 粉絲震驚：昨天還看到影片

2026/05/26 09:55

張元瀚日前才剛迎接龍鳳胎100天，常分享喜獲麟兒及育兒心得。（翻攝自粉絲頁）

張元瀚日前才剛迎接龍鳳胎100天，常分享喜獲麟兒及育兒心得。（翻攝自粉絲頁）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名在社群平台擁有不少粉絲追蹤的牙醫師張元瀚，近日驚傳離世消息，友人也發文證實噩耗，引發醫界與患者震驚不捨，由於張醫師平時常透過社群分享醫師夫妻日常、育兒生活，親切形象深受患者喜愛，今年4月初，他才開心分享龍鳳胎寶寶出生滿100天的喜悅，驟挺消息曝光後，不少網友紛紛留言哀悼，直呼「太突然」、「昨天才看到他的影片」。

有網友近日在社群平台Threads發文表示，原本看到其他牙醫師發出悼念貼文時，還一度不敢相信，直到確認姓名後才驚覺真的是自己平時追蹤的張元瀚醫師，感嘆「昨天才滑到他的影片」，消息來得太突然，令人難以接受。

據了解，張元瀚醫師在台中經營牙科診所並擔任院長，平時也經常透過社群分享與妻子的生活互動，以及照顧孩子的日常點滴，累積超過5000名粉絲追蹤。今年4月初，他才分享家中龍鳳胎寶寶滿100天喜訊，如今卻突傳噩耗，讓不少長期追蹤的粉絲與患者感到錯愕。

張元瀚粉絲頁前1、2天才PO出圖文「醫師的底線，是為了守護護您的安全」，分享之前一名缺牙、嚴重、有牙周病的病患，要求戒菸後再植牙，對方卻提出付錢直接植牙的要求，被他拒絕，「比起收錢辦事，治療更重要是建立在適合與安全上。」

面對外界關心，張醫師友人也低調證實消息，表示張元瀚是一位「很好的朋友、也是很好的醫師」，並希望外界能給家屬空間，陪伴家人度過傷痛。

消息傳出後，也有不少曾接受張醫師看診的患者留言悼念。有患者回憶，過去拔水平智齒時由張醫師親自處理，看診過程相當細心，診間氣氛也十分溫暖；也有人表示，自己一路看著張醫師夫妻分享從備孕、懷孕到迎接孩子出生的生活，如今突然聽聞噩耗，「真的很難過，世界少了一位很好的人」。

台中知名牙醫張元瀚驚傳離世。（翻攝自粉絲頁）

台中知名牙醫張元瀚驚傳離世。（翻攝自粉絲頁）

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