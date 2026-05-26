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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

竹苗區域聯防急救援啟動 助7旬中風婦及時治療

2026/05/26 09:54

大千醫院神經放射科醫師康靜維指出，腦中風的治療是與時間賽跑，即時且先進的醫療才能幫助病人預後更好。（圖由大千醫院提供）。

大千醫院神經放射科醫師康靜維指出，腦中風的治療是與時間賽跑，即時且先進的醫療才能幫助病人預後更好。（圖由大千醫院提供）。

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一名78歲邱姓老婦於新竹一家醫院住院期間，突發意識改變及右側肢體癱瘓，經檢查證實為「左側中大腦動脈阻塞」，急需進行動脈取栓治療。當時新竹地區其他醫院因正忙於業務，無法及時提供支援，經透過「竹苗區域聯防機制」，病人緊急轉診至苗栗市私立大千綜合醫院，由神經科團隊接手，成功取栓搶通血管，讓病人已順利出院。

大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維指出，腦中風主要分為阻塞型及出血型兩種類型，邱婦屬於「顱內大血管阻塞」所造成的阻塞型腦中風。目前主要有施打血栓溶解劑（rt-PA）及經導管動脈取栓術（EVT）兩種治療方式。為了讓腦中風病人得到更好的治療效果，健保署放寬施打血栓溶解劑（rt-PA）的給付條件，從發作後3小時延長至4.5小時；動脈取栓術給付條件也放寬，從中風後的8小時延長到24小時。

大千醫院指出，新竹該醫院在第一時間診斷後，發現當天新竹地區其他醫院無法及時協助。在急迫情況下，醫療團隊啟動「竹苗區域聯防群組」，大千接手後立即開啟綠色通道。病人抵達後，急診與神經科團隊無縫接軌，憑藉精準技術將阻塞血栓取出，成功恢復腦部血流。

康靜維強調，腦中風的治療是與時間賽跑，每一分鐘的延遲都可能導致數百萬個腦細胞死亡。此次案例不僅展現苗栗醫療量能已足以支撐鄰近縣市，更證明「區域聯防機制」在關鍵時刻能打破地域限制。大千也將持續提供24小時不間斷的緊急醫療服務，確保竹苗地區民眾在面臨急性腦中風威脅時，能獲得最及時、最先進的治療。

經苗栗市大千神經科團隊成功取栓搶通血管後（紅圈處），病人順利轉危為安。（圖由大千醫院提供）

經苗栗市大千神經科團隊成功取栓搶通血管後（紅圈處），病人順利轉危為安。（圖由大千醫院提供）

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