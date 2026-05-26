40歲男健檢紅字沒處理 1年後血糖飆高還出現蛋白尿

若抽血檢查發現血糖偏高，就開始積極控制，不僅有助延緩惡化，在沒有心血管疾病病史的族群中，全因死亡率可降低約17%：圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shtterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕1名40多歲男子健檢發現糖化血色素（HbA1c）達6.2%、已屬糖尿病前期，但因認為「還沒真的糖尿病」而未進一步追蹤，1年後再度就醫時，不僅血糖明顯失控，還已出現蛋白尿。醫師提醒，糖尿病前期往往沒有明顯症狀，卻是逆轉病程的重要時機，及早介入與持續控糖，有機會降低長期併發症與死亡風險。

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，該名男子當初健康檢查時，糖化血色素達6.2%，已落在糖尿病前期範圍，但因擔心吃藥傷肝腎，加上身體沒有不適，因此沒有接受治療或規律追蹤。

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沒想到1年後，男子因嚴重口渴、容易疲倦及體重異常下降再次就醫，檢查發現糖化血色素已升至12%，除血糖大幅升高外，腎功能也快速惡化，並出現蛋白尿。

周建安指出，許多人看到健檢紅字時，常抱持「先少吃糖就好」、「還不到糖尿病不用處理」的心態，甚至擔心吃藥造成負擔，但真正傷害腎臟、血管與神經的，多半是長期未控制的高血糖。

根據發表於《Frontiers in Endocrinology》（內分泌學前沿）的系統性回顧與統合分析，若能在糖尿病前期就開始積極介入與持續追蹤，在沒有心血管疾病病史族群中，全因死亡率可降低約17%，視網膜病變風險下降38%；若屬10年心血管風險超過10%的糖尿病前期族群，死亡率更可降低至21%。

周建安表示，這代表早期穩定控糖可能帶來長期保護效果，也就是所謂「遺產效應」，即疾病初期控制得宜，可降低後續血管與器官受損風險，保護效果甚至可能延續多年。

他提醒，糖尿病前期通常缺乏明顯症狀，因此更容易被忽略，也不建議民眾自行採取極端減醣或完全不吃澱粉。較理想方式應透過整體介入，包括醫師評估是否需藥物治療、營養師協助調整飲食、體重管理及規律運動，共同改善血糖控制。

肥胖、腰圍過大、脂肪肝、久坐、活動不足及有家族病史者，都屬糖尿病高風險族群，建議至少每3至6個月追蹤空腹血糖與糖化血色素；若糖化血色素達5.7至6.4%，就應提高警覺、及早介入。

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