春睏上身怎麼辦 換季營養攻略提升體力與精神

營養師張秀如建議多色蔬果、全穀雜糧、優質蛋白可穩定提供能量，掃除體內代謝廢物，減輕疲勞感。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕隨著氣溫回升、季節交替之際的氣候波動，常讓民眾起床後仍感覺精神不濟。台南市立醫院營養師張秀如指出，這種俗稱「春睏」的現象，是因身體調節不及導致的生理過渡期。為建立完善的健康防護網，她建議民眾可從日常飲食著手，經由內在營養支持、維持體力穩定。

張秀如表示，春季值綠色蔬菜盛產，如蘆筍、菠菜、芥藍與春筍，均是獲取維生素A、C的好來源，這些營養素能協助維持呼吸道與皮膚保護膜的健康，減少環境變化引發的敏感不適；此外，落實多色蔬果搭配更是關鍵，如番茄（紅）、桑椹與葡萄（紫）、甜椒（黃）等，利用豐富的天然抗氧化劑掃除體內代謝廢物，有效減輕疲勞感 。

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營養師張秀如說，維持充足的水分與穩定作息，能促進身體循環、建立健康防禦網。（台南市立醫院提供）

針對換季常見的嗜睡與倦怠，張秀如說，這常與體內能量轉換效率不足有關，維生素B群是將營養轉化為體力的關鍵輔酶，建議將精製澱粉改為地瓜、燕麥、紅藜麥或黑米等未精製雜糧，能更穩定提供能量。因全穀類具備平穩血糖特性，能防止午後昏沉；若再搭配一小把無調味堅果，利用其中維生素E與礦物質，能進一步穩定循環、緩解心神不寧 。

而蛋白質是修復組織與建構防禦細胞的主要原料，張秀如認為換季期間身體更新加快，若蛋白質攝取不足，易導致防護力下降，建議日常優先選用低脂肪的蛋白質來源，如豆漿、豆腐、毛豆等豆製品，或清蒸魚片與雞肉，降低消化負擔；同時，水分是代謝的媒介，成人每日飲水量應達「體重每公斤 30毫升」，以促進循環並維持皮膚潤澤 。

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