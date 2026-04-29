透視腸道菌》逆轉肥胖 可從脂肪組織1類細胞下手

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

肥胖不只是體重變重，更是一種「發炎狀態」。在我們的脂肪組織裡，潛伏著一群免疫細胞──巨噬細胞 （macrophages）。當脂肪堆積過多，這些巨噬細胞會變成「壞角色」，引發慢性發炎，讓胰島素功能下降，進而導致糖尿病，甚至增加癌症風險。那麼，有沒有可能直接針對這些巨噬細胞，來逆轉肥胖相關疾病呢？

科學家設計了一種以葡聚糖 （dextran） 為載體的奈米藥物，能精準把 PPARα/γ 活化劑 送進脂肪組織中的巨噬細胞。這樣做的目標，是把巨噬細胞從「壞角色」變回「好角色」。這個研究發現效果非常驚人，而且很快就出現：1週內：脂肪組織的巨噬細胞數量下降，細胞本身被脂質填滿，外泌體 （extracellular vesicles） 的脂質含量也減少。2週內：小鼠的葡萄糖耐受性恢復到接近瘦小鼠的水準，還伴隨體重下降與食慾減低。4週後：脂肪組織出現「棕化」現象（有助消耗能量），肝臟脂肪也明顯改善。更重要的是，這些效果在三種不同的肥胖動物模型、不同性別與荷爾蒙狀態下，都能重現。與傳統口服藥相比，奈米藥物的效果更顯著。這項研究提供了強而有力的證據：肥胖與糖尿病的治療，不一定要從控制飲食或消耗熱量下手，而是可以直接從「脂肪組織免疫細胞」切入。這是一種全新的治療策略，有望解決許多患者「光靠少吃多動卻無法改善」的困境。

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這項研究提醒我們，肥胖帶來的代謝問題並不是單純的「熱量太多」，而是免疫系統與代謝系統的交互失衡。雖然未來可能有這類「精準奈米藥物」，但日常的飲食均衡、規律運動，仍是降低發炎和改善代謝的最佳方式。對於那些因基因、荷爾蒙或其他因素，難以單靠生活方式控制體重的人，這類藥物可能帶來新的希望。從巨噬細胞下手，開啟了一條新的治療道路。如果這項技術能進一步在人類試驗中成功，肥胖與糖尿病的治療方式將不再只有「節食 + 運動 + 胰島素」，而是進入「免疫代謝醫學」的新時代。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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