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日籍麻疹病例搭星宇飛名古屋 同機54人列接觸者 疾管署追蹤至5月5日

2026/04/24 11:45

疾管署指出，日籍麻疹病例搭星宇航班飛名古屋，同機54人列接觸者，疾管署追蹤至5月5日。（資料照）

疾管署指出，日籍麻疹病例搭星宇航班飛名古屋，同機54人列接觸者，疾管署追蹤至5月5日。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕針對1名30多歲日籍麻疹確診個案於4月17日搭乘星宇航空JX838航班自台北飛往名古屋，衛生福利部疾病管制署表示，已掌握同班機接觸者共54人，並啟動跨境聯繫與自主健康監測機制，相關接觸者將持續追蹤至5月5日。

疾管署副署長曾淑慧指出，這名麻疹確診病例先是星宇航空主動詢問是否有接獲日方通知，疾管署當時並未接到日方通知，因此在4月22日依據國際衛生條例（IHR）去信日方窗口，請其協助提供該名麻疹個案相關資料及在台旅遊活動史，日方已回覆收到通知，並表示將進一步蒐集資料回傳。

在艙單調閱方面，疾管署說明，截至4月23日晚間6時，依據航空公司提供資料，匡列同班機機組員15名，以及含日籍旅客座位的前後兩排，共5排，旅客接觸者39名，合計54人，其中本國籍34人、外國籍5人（均為日本籍旅客）。

針對接觸者追蹤情形，疾管署表示，15名機組員自4月22日起已納入健康管理監測，截至4月23日晚間均無疑似症狀，將持續監測至5月5日。34名本國籍接觸者中，已有21人返台、13人尚未入境，分布於全台11個縣市（包括北北基、桃竹苗、中彰投、雲林及高雄），已轉知各區管制中心督導地方衛生局進行追蹤與健康管理。

至於5名日本籍接觸者，疾管署指出，皆於4月17日隨航班離境，已於4月23日晚間透過國際衛生條例通報日方窗口，請其協助進行健康監測與後續追蹤，相關措施同樣執行至5月5日。

至於有媒體報導，該男子在台灣時就已出現發燒症狀，曾淑慧表示，確實有此說法，但仍需等待日方提供更正式的書面資料，以釐清其在台行程及確切發病時間，目前暫不列入境外或本土個案。

疾管署補充，該名日籍麻疹個案於可傳染期間在台活動史，尚待日方提供完整資料，後續將視資訊更新適時對外說明。

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