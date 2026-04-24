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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

黃秋生自曝脂肪肝、三高全中 4成確診不就醫

2026/04/24 13:28

金馬影帝黃秋生受邀擔任「脂肪肝衛教大使」，指出脂肪肝就是肝有病。（資料照，社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

金馬影帝黃秋生受邀擔任「脂肪肝衛教大使」，指出脂肪肝就是肝有病。（資料照，社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

〔記者羅碧／台北報導〕金馬影帝黃秋生近日以「人肉叉燒包」為靈感，拍攝脂肪肝衛教影片，引發網路熱議，也自曝健檢出現脂肪肝、高血脂、高血壓與膽固醇過高等多項紅字，已開始降低飲酒頻率，提醒民眾「小心肝」，不要輕忽無感的健康警訊。

高雄初日診所院長李唐越指出，針對35至60歲、具脂肪肝或代謝風險族群進行的問卷調查顯示，即使已確診脂肪肝或屬高風險族群，仍有近4成民眾不會就醫；另有約9成認為，可透過自行飲食控制或運動改善，但實際達到明顯改善者僅約1成，顯示民眾對脂肪肝的認知與行動存在明顯落差。

李唐越表示，脂肪肝最棘手之處在於「無感」，多數患者即使健檢發現異常，因沒有明顯症狀而選擇忽視，往往等到出現併發症時，代謝狀況已明顯失衡。醫學上，以「雙循環假說」解釋其惡化機制，當肝臟脂肪堆積後，會引發胰島素阻抗，使胰臟分泌更多胰島素，進一步促進脂肪在胰臟堆積，形成「脂肪胰」，影響胰島素分泌功能，最終導致血糖失控，與糖尿病發展高度相關。

他也提醒，脂肪肝並非肥胖者專利，臨床常見「泡芙型體態」族群，四肢纖細但體脂偏高，同樣屬高風險。曾有一名40多歲女性，外型纖瘦未察覺體重問題，直到健檢發現脂肪肝，進一步檢查顯示BMI達24、體脂率35%，肝臟超音波評估為中重度脂肪肝，糖化血色素6.4%，已達糖尿病前期臨界值，若未及早介入，未來罹患糖尿病風險大幅增加。

在治療與改善方面，李唐越建議可從3方向著手，包括減少精緻碳水化合物與含糖飲料攝取，避免過多糖分轉化為脂肪堆積於肝臟；積極減重，研究顯示，體重減少3%至5%即有機會改善脂肪肝；以及維持規律作息與充足睡眠，讓肝臟有足夠時間進行代謝與修復。

此外，他強調，臨床上脂肪肝成因常被誤認為「吃太油」，但更常見的其實是「吃太甜」。若已合併血糖或血脂異常，建議及早就醫，由醫師評估整體代謝狀況。現行可透過抽血檢測FIB-4指數，或利用肝臟彈性掃描（FibroScan）評估肝纖維化風險，作為後續治療參考。

針對藥物治療，李唐越指出，食藥署今年2月已核准含Semaglutide成分藥物（Wegovy）可用於代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）治療，提供高風險族群更多治療選項，但健保未給付。

李唐越提醒，脂肪肝不只是單一肝臟問題，可能進一步牽動血糖、血脂與心血管風險，若對健檢異常置之不理，恐陷入代謝疾病惡性循環。面對脂肪肝，應及早評估與介入，才能降低後續健康風險。

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