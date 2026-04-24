強化搶命黃金4分鐘 衛福部新營醫院推廣「社區急救棒球隊」

新營醫院指導台糖退休人員學習正確的CPR，強化會員急救能力，也能建立關鍵的團隊急救。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕雙手就是最好的急救設備，衛福部新營醫院攜手台糖退休協會啟動「Team CPR社區韌性工程」，導入創新的「社區急救棒球隊」模式，教導社區民眾學習CPR並建立團隊急救模式，強化OHCA （心跳停止，Out-of-Hospital Cardiac Arrest）病患在到院前的黃金4分鐘存活機會。團隊急救模式未來可推廣至社區、社團、學校、企業、長照機構等。

新營醫院指出，傳統急救訓練多著重在個人心肺復甦術（CPR）、使用自動體外電擊去顫器（AED）技能，但實際OHCA的現場往往需要多人協作才能有效提升救援效率、到院前存活率。推動「Team CPR團隊式急救模式」，將急救流程系統化、角色分工化，社區團隊搶命讓急救不再單打獨鬥。

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新營醫院說，「社區急救棒球隊」包括第一發現者（投手）：即時辨識異常並啟動119通報，CPR執行者（捕手）：維持高品質胸外按壓不中斷，支援者（外野手）：協助取得AED並引導救護動線，醫療團隊（教練）：負責訓練、品質監測與持續回訓，透過分工合作，使民眾面臨OHCA能迅速啟動救援。

新營醫院結合台糖台南市退休協會，透過系統化訓練後，不僅強化會員急救能力，也能建立關鍵的團隊急救。未來推廣後，打造更具韌性的公共安全網路。

急診醫師出身的新營醫院副院長李偉愷表示，心跳停止後，每延遲1分鐘進行有效CPR，存活率即顯著下降。若能在第一時間正確施行高品質CPR並結合AED使用，不僅可提升患者自主循環恢復率（ROSC），也可顯著改善神經學良好預後。「新營醫院推動的不只是CPR訓練，而是一套能真正運作的社區救命系統。」

衛福部新營醫院攜手台糖退休協會推廣「社區急救棒球隊」團隊分工合作模式。（醫院提供）

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