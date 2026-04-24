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健康 > 杏林動態

衛福部基隆醫院巡迴醫療進駐雙溪牡丹 守護偏鄉長者健康

2026/04/24 13:00

衛福部基隆醫院深入新北雙溪牡丹巡迴醫療，為長者看診減少醫療長者奔波。（基隆醫院提供）

衛福部基隆醫院深入新北雙溪牡丹巡迴醫療，為長者看診減少醫療長者奔波。（基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕新北市東北角雙溪區牡丹社區65歲以上長者人口占3成以上，加上當地交通不便，長者外出看病不便。衛福部基隆醫院（稱基隆醫院）今（2026）年4月起在牡丹里設置巡迴醫療站，醫護人員今（24）天上午首次前進雙溪牡丹社區，為長者義診，不少長者有關節老化、皮膚等毛病獲得診療。

基隆醫院表示，今天5位醫護與行政人員，前往22公里外、群山環繞的雙溪牡丹里活動中心的巡迴醫療站，將醫療資源主動帶入社區，緩解當地居民就醫奔波之苦，未來每月定期、定時、定點提供診察服務，減少長者或行動不便者往返大醫院之交通負擔與跌倒受傷風險。

基隆醫院指出，巡迴醫療服務內容包含一般門診診察、慢性病管理，提供高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病的追蹤與領藥服，以提升里內三高慢性病患者穩定度，並加強健檢追蹤，提升居民自我健康管理能力。

據基隆醫院指出，今天有數十位長輩在巡迴站等候看診，一般民眾的三高都有定期領藥，獲穩定控制，但有些長者有皮膚和關節老化等問題居多，醫護人員耐心地為長者講解治療。

牡丹里長游坤信表示，牡丹里人口約1375人，算是雙溪區人口較多的里之一，65歲以上長者高達31.35%，因地處偏遠山區，雖然有鐵路經過，大眾運輸班次仍有限，居民平時外出不便；居民若有就醫需求最近就是到雙溪區衛生所，或是到瑞芳、基隆等，基隆醫院能進駐牡丹里，居民都非常感謝。

基隆醫院林三齊院長說，院方了解牡丹里有醫療資源不足的情形，尤其居民多數是高齡長者或行動不便者時，醫院主動將醫療觸角延伸出去，提升就醫可近性，照顧偏鄉居民健康。

衛福部基隆醫院深入新北雙溪牡丹巡迴醫療，為長者看診減少醫療長者奔波。（基隆醫院提供）

衛福部基隆醫院深入新北雙溪牡丹巡迴醫療，為長者看診減少醫療長者奔波。（基隆醫院提供）

衛福部基隆醫院深入新北雙溪牡丹設巡迴醫療站。（基隆醫院提供）

衛福部基隆醫院深入新北雙溪牡丹設巡迴醫療站。（基隆醫院提供）

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